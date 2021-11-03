Однополая страсть у Кремля: в Москве полиция разыскивает авторов эротического видео

В действиях девушек, которые целовались на фоне Вечного огня, российские правоохранители рассмотрели осквернение символов воинской славы России, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники Следственного комитета России приступили к поиску авторов видео, на которое попали "элементы однополого полового акта" возле Могилы Неизвестного Солдата рядом с Кремлем.

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Ролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлевской стены и Вечного огня, стал распространяться в соцсетях в начале ноября. СМИ предполагают, что героинями видео были бывшая участница шоу "Пацанки" Анна Михеева, которую знают как рэп-исполнительницу Хофманиту, и модель Елена Ефремова.

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Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее один из пассажиров крупнейшего лоукостера Европы Ryanair опубликовал в соцсети Twitter сцену орального секса, которым занимались его соседи по самолету.

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