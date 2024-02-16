Однополые браки легализовали еще в одной стране мира

Парламент Греции одобрил легализацию однополых гражданских браков.

Об этом пишет Euronews.

Это считают достижением, учитывая сопротивление влиятельной Греческой Православной Церкви. Опросы показали, что большинство греков поддержали законопроект, разработанный правоцентристским правительством и поддержанный четырьмя центристскими и левыми партиями.

Для премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса это прорыв.

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"Сегодняшний день радости, потому что с завтрашнего дня забирается еще один барьер между нами, чтобы создать мост сосуществования в свободном государстве со свободными гражданами", — заявил Мицотакис перед голосованием.

Сторонники с красочными флагами ЛГБТ и противники законопроекта, которые держали в руках религиозные иконы и молились, провели в четверг отдельное небольшое мирное собрание возле парламента.

Законопроект предоставит полные родительские права женатым однополым партнерам, имеющим детей. Но это не позволяет однополым парам рожать детей с помощью суррогатных матерей в Греции. Этот вариант доступен только женщинам, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья.

Священный синод старших архиереев направил всем законодателям письма с изложением своих возражений. Циркуляр с аналогичной формулировкой был зачитан во время воскресных богослужений во всех православных храмах страны, а религиозные группы устроили публичные протесты против этого предложения.

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Церковь рассматривает однополые браки как угрозу традиционной модели семьи, утверждая, что поддержка этой модели может помочь решить проблему снижения рождаемости во многих европейских странах. Поддержку этой точки зрения выразили и другие православные страны, в том числе Вселенский Патриархат, базирующийся в Стамбуле, Турция.

Напомним, с 1 января однополые браки легализовала Эстония. Она стала первой страной бывшего СССР, где однополые пары могут заключать браки.

В августе в 2022 году более 25 тысяч украинцев подписали петицию о легализации однополых браков. В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что для легализации однополых браков нужно менять Конституцию, а во время военного положения это сделать невозможно.

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