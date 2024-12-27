Однополые супруги насиловали приемных сыновей в "доме ужасов": мужчин заключили в тюрьму на 100 лет

Уильям и Закари Зулоки признали себя виновными по многочисленным обвинениям, в частности в содомии при отягчающих обстоятельствах.

В США однополая пара мужчин проведет в тюрьме оставшуюся жизнь после того, как подвергла двух приемных сыновей ужасному сексуальному насилию.

Об этом сообщает New York Post.

34-летний Уильям и 36-летний Закари Зулоки были приговорены к 100 годам заключения без права на условно-досрочное освобождение.

Они признали многочисленные обвинения, в частности содомию при отягчающих обстоятельствах, растление детей, инцест и сексуальную эксплуатацию детей. Пара снимала издевательство на видео, чтобы поделиться ими с педофилами.

Прокуратура штата Джорджия назвала их дом "домом ужасов". Зулоки усыновили своих сыновей от христианского агентства для детей с особыми потребностями в 2018 году, когда мальчикам было всего пять и три года.

В социальных сетях они изображали себя любящими родителями, демонстрируя свою жизнь и выставляя напоказ богатый образ жизни в пригороде Атланты. Дуэт регулярно принуждал своих мальчиков вступать с ними в сексуальные отношения на камеру.

Уильям и Закари Зулоки с детьми / Фото: Instagram

Доказательства также свидетельствуют о том, что они хвастались этим издевательством перед друзьями-извращенцами. Один из друзей сообщил полиции, что Закари однажды отправил сообщение в Snapchat, в котором говорилось: "Я собираюсь тр**нуть своего сына сегодня вечером. Жди".

Они якобы позволяли не менее двум другим мужчинам, входившим в местную педофильскую группировку, издеваться над мальчиками. Супругов арестовали в 2022 году после того, как вероятный член группировки был пойман на загрузке изображений насилия и сообщил властям о том, что Зулоки создают непристойный контент с живущими в их доме мальчиками.

Следователи обнаружили в доме семь терабайт обличительных доказательств, в том числе записи с камер наблюдения, откровенные сообщения и видео, демонстрирующие насилие.

Уильям и Закари Зулоки / Фото: Walton County Sheriff's Office

Во время вынесения приговора окружной прокурор Рэнди МакГинли назвал действия супругов "столь темными, насколько это возможно" и похвалил храбрых мальчиков, находящихся в приемных семьях, за их роль в обеспечении того, что преступники будут заключены навсегда.

"Эти двое обвиняемых действительно создали дом ужасов и поставили свои крайне темные желания превыше всего и всех остальных, — заявил МакГинли. Но их распущенность не могла сравниться с решимостью борющихся за справедливость".

Напомним, в Киеве мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь соседки. Стало известно, как его наказали.

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