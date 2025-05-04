"Одноразовые исполнители": как Москва дистанционно управляет поджогом и дестабилизацией Запада

Диверсии РФ в Европе. / © ТСН.ua

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Россия ведет кампанию диверсий и саботажа на территории Европы, привлекая к выполнению задач случайных лиц, вербуемых онлайн.

Об этом говорится в крупном расследовании The Guardian, базирующемся на документах судов Великобритании и Польши, а также на показаниях представителей спецслужб ЕС и США.

Как отмечают журналисты, исполнителям поручают поджоги, порчу имущества, провокации. Оплата часто производится в криптовалюте. В большинстве случаев эти люди не имеют прямой связи с российскими структурами и не всегда понимают, что работают на Москву. Операции дистанционно управляют сотрудниками спецслужб, которые остаются на территории РФ.

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К примеру, в Польше задержан 49-летний украинец Сергей С., который, по версии следствия, планировал поджог. В его вещах была обнаружена зажигательная смесь, инструменты и инструкция по пиротехнике. Подобные инциденты фиксировали также в Литве, Франции, Великобритании, Эстонии — в основном это поджог, провокационные надписи или действия против объектов, связанных с Украиной.

Представители западных разведок отмечают, что эти операции являются новой тактикой Москвы разрозненной, но опасной. Масштабы могут возрасти, особенно если политическая ситуация позволит Кремлю действовать более агрессивно.

Вероятные акты саботажа и дезактивации со стороны России. / © The Guardian

В США, по данным The Guardian, в прошлом году предотвратили возможный сговор с отправкой взрывчатки по почте. Источники утверждают, что после прямых звонков в Москву этот план был свернут. Однако эксперты не исключают, что подобные попытки повторятся, учитывая агрессивную тактику РФ.

Методы, по которым российские службы привлекают исполнителей для диверсий в Европе, отличаются в зависимости от страны. В Балтии, по словам представителей местной разведки, вербовка часто происходит во время поездок в Россию — из-за родственников, шантажа или финансовых предложений. Для дальнейшей связи используют Telegram, но не в качестве начального инструмента контакта.

"Это не об идеологии, а о выживании и давлении через семью", - объяснил Харрис Пуусепп из эстонского агентства Kapo.

В других частях Европы, в частности в Западной, связь чаще всего устанавливается анонимно - через Telegram или "серые" каналы поиска временной работы. Иногда исполнители считают, что участвуют в обычном бизнесе или не отдают себе отчет в том, что действуют в интересах российских спецслужб.

Также бывают случаи, когда люди уверены, что выполняют задачи не от государства, а от группировок с идеологической основой, например, расистских или ксенофобских. Часто исполнители уже имеют опыт нелегальной или полулегальной деятельности и не расценивают поджог или порчу имущества как нечто политически мотивированное.

Сергей С., задержанный в Польше по подозрению в подготовке поджога, — бывший житель Одессы, эмигрировавший после начала полномасштабного вторжения. Он считал украинские власти дискриминационными по отношению к русскоязычным, активно читал пророссийские ресурсы и оставлял комментарии в соответствующих Telegram-каналах.

Именно через Telegram он познакомился с мужем по имени Алексей, который представился киевским бизнесменом и выражал антиукраинские взгляды. Впоследствии Алексей предложил встречу в Латвии или Литве, но организовал Сергею поездку во польский Вроцлав. Деньги на билет перевели на счет его жены.

В Польше Алексей поручил Сергею найти потенциальные объекты поджога — торговые или промышленные центры. По словам Сергея, ему пообещали $2 000 авансом и еще столько же после выполнения задания. Его целью стал состав с красками, расположенный недалеко от канала. Сергей послал фотографии здания и приобрел инструменты для разжигания огня.

Однако позже, по словам самого подозреваемого, он испугался и решил не выполнять план. Он пытался сфальсифицировать поджог, отправив старую фотографию сгоревшего здания в Германии и купил билет обратно. Его арестовали на автовокзале перед посадкой.

Через неделю после ареста в одном из Telegram-каналов появилось новое сообщение, призвавшее к нападениям на магазины, связанные с темнокожими мигрантами. Авторы искали "партизан в Европе" и предлагали $5 000 за поджог. В сообщении использовали фото именно того здания, которое ранее фотографировал Сергей во Вроцлаве.