Одну из крупнейших электростанций в России окутали клубы дыма: что произошло (видео)

От города Новомичуринск, в котором расположена эта тепловая электростанция, по прямой около 230 км до Москвы.

В среду, 28 августа, в Сети появилось видео из Рязанской ГРЭС, окутанной клубами дыма.

В местных пабликах сообщают, что незадолго до этого прогремели взрывы.

Рязанская ГРЭС занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций России. В составе станции 7 энергоблоков, а для охлаждения конденсаторов турбин используется вода из водохранилища сооруженного на реке Проня.

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От города Новомичуринск, в котором расположена эта тепловая электростанция, по прямой около 230 км до Москвы.

Официально российские власти отрицают пожар и взрывы на предприятии электроэнергетики, но четких и однозначных объяснений этому инциденту нет.

В пояснениях, которые публикуют местные Telegram-каналы и российские пропагандисты, говорится о нарушении технологического процесса на одном из энергоблоков после ремонта, повлекшем появление пара, а также о возгорании на территории бывшего рыбхоза, расположенного рядом с Рязанской ГРЭС, и даже о горении сухой травы возле электростанции.

Одну из крупнейших электростанций в России окутали клубы дыма

Напомним, после атаки дронами 28 августа загорелась нефтебаза "Атлас" в Ростовской области России. Оттуда поставлялось топливо российской армии.

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