Одну из стран всколыхнуло смертельное землетрясение

Бангладеш всколыхнуло землетрясение / © Associated Press

Бангладеш всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7. По последним данным, стихия унесла жизни не менее пяти человек, много пострадавших. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в городе Нарсингде, в 40 км к югу от Дакки.

Об этом пишет Reuters.

В ряде районов Бангладеша, в том числе в столице Дакку, зафиксировано повреждение зданий.

Подземные толчки ощущались в восточных штатах Индии, граничащей с Бангладеш, однако сообщений о значительных повреждениях не поступало.

По данным правоохранителей, пять человек погибли, когда обрушились перила шестиэтажного здания.

«Мы почувствовали сильный толчок, и здания трясло, как деревья. Лестница была заполнена, люди убегали вниз. Все были напуганы, дети плакали», — сообщил житель Дакки Суман Рахман.

Напомним, на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. По меньшей мере, десять человек погибли.