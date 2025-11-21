- Дата публикации
Одну из стран всколыхнуло смертельное землетрясение
Землетрясение в Бангладеш унесло жизни пятерых человек, раненых около 100 человек.
Бангладеш всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7. По последним данным, стихия унесла жизни не менее пяти человек, много пострадавших. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в городе Нарсингде, в 40 км к югу от Дакки.
Об этом пишет Reuters.
В ряде районов Бангладеша, в том числе в столице Дакку, зафиксировано повреждение зданий.
Подземные толчки ощущались в восточных штатах Индии, граничащей с Бангладеш, однако сообщений о значительных повреждениях не поступало.
По данным правоохранителей, пять человек погибли, когда обрушились перила шестиэтажного здания.
«Мы почувствовали сильный толчок, и здания трясло, как деревья. Лестница была заполнена, люди убегали вниз. Все были напуганы, дети плакали», — сообщил житель Дакки Суман Рахман.
Напомним, на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. По меньшей мере, десять человек погибли.