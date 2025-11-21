ТСН в социальных сетях

Мир
361
1 мин

Одну из стран всколыхнуло смертельное землетрясение

Землетрясение в Бангладеш унесло жизни пятерых человек, раненых около 100 человек.

Анастасия Павленко
Бангладеш всколыхнуло землетрясение

Бангладеш всколыхнуло землетрясение / © Associated Press

Бангладеш всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7. По последним данным, стихия унесла жизни не менее пяти человек, много пострадавших. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в городе Нарсингде, в 40 км к югу от Дакки.

Об этом пишет Reuters.

В ряде районов Бангладеша, в том числе в столице Дакку, зафиксировано повреждение зданий.

Подземные толчки ощущались в восточных штатах Индии, граничащей с Бангладеш, однако сообщений о значительных повреждениях не поступало.

По данным правоохранителей, пять человек погибли, когда обрушились перила шестиэтажного здания.

Землетрясение у Бангладеш унесло жизни пяти человек / © Associated Press

Землетрясение у Бангладеш унесло жизни пяти человек / © Associated Press

«Мы почувствовали сильный толчок, и здания трясло, как деревья. Лестница была заполнена, люди убегали вниз. Все были напуганы, дети плакали», — сообщил житель Дакки Суман Рахман.

Напомним, на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. По меньшей мере, десять человек погибли.

361
