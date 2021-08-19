Официально: США призывают делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации

По словам Байдена, это "лучший способ защитить себя от новых вариантов" коронавируса.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в среду, 18 августа, объявили о намерении вакцинировать американцев третьей дозой COVID-19.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что граждан будут призывать получить бустерную дозу через восемь месяцев после второй инъекции препаратом от Pfizer или Moderna.
Ожидается, что ревакцинировать желающих в США начнут с 20 сентября. Приоритет предоставят жителям домов престарелых, медицинским работникам и лицам с хроническими болезнями.
"Наш план — защитить американский народ, чтобы опередить этот вирус", — заявила директор CDC Рошель Валенски во время презентации исследований по снижению эффективности вакцин на фоне распространения новых COVID-штаммов.
По словам представителей здравоохранения, люди, которые получили одноразовую вакцину от Johnson & Johnson, также, вероятно, нуждаются в дополнительной прививке, однако исследования компании еще не завершены.
В то же время, прежде чем американцев начнут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса, Администрации по пищевым продуктам и медикаментам и консультативной группе CDC необходимо будет оценить безопасность и эффективность такой меры.
"Мы несем ответственность за максимальную защиту, — указал президент США Джо Байден, добавив, что дополнительные дозы — это также "лучший способ защитить себя от новых вариантов, которые могут возникнуть".
Напомним:
- Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.
- В Pfizer также настаивают на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.
- Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививания.