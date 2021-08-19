Официально: США призывают делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации

Официально: США призывают делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации

По словам Байдена, это "лучший способ защитить себя от новых вариантов" коронавируса.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в среду, 18 августа, объявили о намерении вакцинировать американцев третьей дозой COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что граждан будут призывать получить бустерную дозу через восемь месяцев после второй инъекции препаратом от Pfizer или Moderna.

Ожидается, что ревакцинировать желающих в США начнут с 20 сентября. Приоритет предоставят жителям домов престарелых, медицинским работникам и лицам с хроническими болезнями.

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"Наш план — защитить американский народ, чтобы опередить этот вирус", — заявила директор CDC Рошель Валенски во время презентации исследований по снижению эффективности вакцин на фоне распространения новых COVID-штаммов.

По словам представителей здравоохранения, люди, которые получили одноразовую вакцину от Johnson & Johnson, также, вероятно, нуждаются в дополнительной прививке, однако исследования компании еще не завершены.

В то же время, прежде чем американцев начнут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса, Администрации по пищевым продуктам и медикаментам и консультативной группе CDC необходимо будет оценить безопасность и эффективность такой меры.

"Мы несем ответственность за максимальную защиту, — указал президент США Джо Байден, добавив, что дополнительные дозы — это также "лучший способ защитить себя от новых вариантов, которые могут возникнуть".

Напомним:

Американская компания Moderna заявила , что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов. В Pfizer также настаивают на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы. Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививания.

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