Официально: суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей

Официально: суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей

Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.

Суд в Лос-Анджелесе, что в штате Калифорния, официально отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца.

Об этом заявила телекомпания CNN со ссылкой на постановление суда.

Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще 29 сентября. Ранее на это согласился и сам отец певицы Джейми Спирс.

Тем временем судья Бренда Пенни официально прекратила 13-летнее опекунство над Бритни Спирс.

Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору, - об этом настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт.

Напомним, что ранее Бритни Спирс впервые обратилась к фанам после освобождения от опеки.

Добавим, недавно жених Бритни Спирс прокомментировал приостановление опеки над ней отца Джейми. Фитнесс-тренер опубликовал фото львицы и обратился к поклонникам звезды, которые начали движение #FreeBritney.

Недавно стало известно, что отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки. Из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.

Напомним:

Отец Бритни Спирс намекнул на психические расстройства дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду";

дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду"; Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу.

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и поблагодарила за это своих фанатов

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