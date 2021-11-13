Официально: суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей

Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.
Суд в Лос-Анджелесе, что в штате Калифорния, официально отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца.
Об этом заявила телекомпания CNN со ссылкой на постановление суда.
Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще 29 сентября. Ранее на это согласился и сам отец певицы Джейми Спирс.
Тем временем судья Бренда Пенни официально прекратила 13-летнее опекунство над Бритни Спирс.
Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору, - об этом настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт.
Напомним, что ранее Бритни Спирс впервые обратилась к фанам после освобождения от опеки.
Добавим, недавно жених Бритни Спирс прокомментировал приостановление опеки над ней отца Джейми. Фитнесс-тренер опубликовал фото львицы и обратился к поклонникам звезды, которые начали движение #FreeBritney.
Недавно стало известно, что отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки. Из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.
Напомним:
- Отец Бритни Спирс намекнул на психические расстройства дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду";
- Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу.