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Официально: суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей

Официально: суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей

Брітні Спірс з батьком

Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.

Суд в Лос-Анджелесе, что в штате Калифорния, официально отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца. 

Об этом заявила телекомпания CNN со ссылкой на постановление суда.

Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще 29 сентября. Ранее на это согласился и сам отец певицы Джейми Спирс. 

Тем временем судья Бренда Пенни официально прекратила 13-летнее опекунство над Бритни Спирс. 

Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору, - об этом настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт.

Напомним, что ранее Бритни Спирс впервые обратилась к фанам после освобождения от опеки

Добавим, недавно жених Бритни Спирс прокомментировал приостановление опеки над ней отца Джейми. Фитнесс-тренер опубликовал фото львицы и обратился к поклонникам звезды, которые начали движение #FreeBritney.

Недавно стало известно, что отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки. Из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.

Напомним

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и поблагодарила за это своих фанатов

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и поблагодарила за это своих фанатов

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