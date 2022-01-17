Официально: во Франции невакцинированные не cмогут посещать рестораны даже с COVID-тестом

Штамм COVID-19 "Омикрон" уже стал доминирующим во Франции.
Парламент Франции вечером в воскресенье, 16 января, окончательно одобрил новые ограничения для граждан, не имеющих прививки против COVID-19.
Об этом сообщает Le Monde.
Отмечается, что с 20 января так называемый "вакцинальный пропуск" заменит введенные ранее "пропуска здоровья", которые позволяли французам посещать общественные места как с прививкой, так и с отрицательным результатом COVID-теста.
Отныне доступ к ресторанам, кафе, барам, кинотеатрам, ярмаркам и межрегиональному общественному транспорту будут иметь только вакцинированные против коронавируса французы.
По информации издания, для людей от 16 лет "предоставить отрицательный тест больше будет недостаточно, кроме как для получения доступа к медицинским учреждениям и услугам". В то же время, несовершеннолетние от 12 до 15 лет смогут продолжить использование своих "пропусков здоровья".
Между тем, во французском Министерстве здравоохранения указывают, что против коронавирусной инфекции полностью вакцинировано почти 78% населения страны.
В начале месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что планирует усложнить жизнь французам, не имеющим прививки против COVID-19. "Я действительно хочу доставить им хлопот, и мы продолжим делать это — до самого конца", — подчеркивал он.
Как сообщалось, новый штамм COVID-19 "Омикрон" уже стал доминантным во Франции, а количество новых случаев заболевания коронавирусом едва не ежедневно достигает рекордного уровня, превышая отметку в 300 тысяч.
Впрочем, число пациентов, нуждающихся в госпитализации в отделения интенсивной терапии, значительно ниже, чем во время первой волны пандемии в марте-апреле 2020 года.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.