Официальный магазин Белого дома выставил на продажу коллекционную монету с изображением Зеленского

На ней изображен момент обращения украинского лидера в Конгресс США, которое состоялось в видеоформате в марте этого года.

Официальный магазин Белого дома выставил на продажу коллекционную монету с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили на сайте администрации США.

Стоимость коллекционной монеты составляет 100 долларов.

На ней изображен момент обращения Зеленского в видеоформате в Конгресс от 7 марта 2022 года.

"В страстной речи в стиле Черчилля через Zoom из своего офиса в Киеве президент Зеленский призвал... сделать больше для защиты своей страны и народа от жестокой агрессии России. Это был чрезвычайно прямой призыв к действиям лидера времен войны, который утверждал, что помощь Украине была моральным императивом для страны, которая провозгласила себя как маяк свободы и демократии для всего мира”, — говорится в сообщении.

"Сейчас решается судьба нашей страны, судьба нашего народа, будут ли украинцы свободны, будут ли они способны сохранить свою демократию", — приводят цитату из выступления Зеленского в Белом доме.

В описании также отмечено, что это 32 монета, представленная в серии "Исторические моменты коллекции монет американского президентства".

Напомним, после вторжения российской армии в Украину картинка с изображением православной Богородицы, держащая в руках американский противотанковый "Джавелин", стала вирусной. От продажи мерчей с ней получили уже более миллиона долларов.

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