Оформление паспортов украинским мужчинам за рубежом: нужна ли выписка из "Резерв+"

Заграничный паспорт / фото для иллюстрации / © novostimira.com.ua

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Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут оформить загранпаспорт в зарубежных филиалах «Паспортного сервиса» без необходимости лично предъявлять военно-учетный документ. Все необходимые данные должностные лица будут проверять в автоматическом режиме, однако сам военный документ гражданина обязательно должен оставаться действительным в базе данных.

Об этом сообщили в Паспортной службе.

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Зарубежные филиалы ГП «Документ» выдают паспорта украинцам призывного возраста при условии, что у них есть действующий военно-учетный документ. Его актуальность чиновники проверяют самостоятельно благодаря налаженному автоматическому обмену информацией между реестрами Минобороны и Государственной миграционной службы, поэтому приносить с собой бумажный или электронный носитель не требуется.

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Если же выяснится, что документ недействителен или вообще отсутствует, в предоставлении услуги откажут. Вместе с тем в миграционной службе уточняют, что отсутствующую запись в базе данных могут сформировать в автоматическом режиме, без обязательного прохождения военно-врачебной комиссии.

Почему раньше требовали распечатку

Необходимость предоставлять бумажную распечатку выписки из приложения «Резерв+» возникла 2 октября из-за масштабного технического сбоя, из-за которого сервис временно приостановил прием новых документов на изготовление паспортов и ID-карт. В этот период выдача уже готовых документов осуществлялась исключительно при наличии бумажного подтверждения.

Уже 4 октября работа была полностью возобновлена, а проверка военно-учетных данных вновь переведена в автоматический режим. Таким образом, временные ограничения в отношении бумажных выписок полностью отменены.

Все записи в электронную очередь, пришедшиеся на дни технического сбоя, остаются в силе. Сотрудники сервиса обязаны самостоятельно связаться с гражданами для согласования другого удобного времени визита.

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Отметим, что Украина и европейские государства обсуждают возможное возвращение мужчин мобилизационного возраста, выехавших за границу, в том числе с нарушением правил. В то же время сами переговоры не означают автоматической депортации или принудительного возвращения — для этого необходимы законные основания и отдельные правовые процедуры.

В то же время мужчины, у которых есть бронирование, могут выезжать за границу, но пограничники тщательно проверяют документы, и даже одна ошибка может стать причиной отказа. Чаще всего законным основанием для выезда является служебная командировка, тогда как поездки в отпуск или на лечение законодательство регулирует нечетко, хотя на практике некоторых мужчин, имеющих бронь, выпускают.

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