В РФ уверяют, что угрозы для жителей нет.

Информацию о происшествии на военном объекте в Энгельсе проверяют силовые структуры.

Об этом пишут "Известия" в соцсетях.

Об этом заявил губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин.

Угрозы для жителей нет, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, добавил он.

"В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - сказал губернатор пропагандистскому ТАСС.

В ночь на 26 декабря в соцсетях пользователи рассказали, что слышали звук взрыва и видели вспышку на Энгельсом.

Местный житель поделился с "Известиями" кадрами, на которых виден огненный шар в небе, который затем падает. По данным, российского "СМИ", территория аэродрома в городе оцеплена, на месте работают правоохранители.

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Взрывы в РФ

В Белгородской области РФ начали происходить взрывы на нефтебазах и складах с оружием. Также в этом районе часто падают российские ракеты С-300, которые россияне запускают по Харькову.

В ночь на 12 декабря в области снова раздались звуки взрывов.

Также в конце ноября Белгородский губернатор снова заявил об "обстрелах" – в области частично исчезли свет и вода.

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