Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Огенный шар в небе": российские силовики оцепили аэродром в Энгельсе, где раньше сообщалось о взрывах

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7518
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Огенный шар в небе": российские силовики оцепили аэродром в Энгельсе, где раньше сообщалось о взрывах

Фото: pixabay.com

В РФ уверяют, что угрозы для жителей нет.

Информацию о происшествии на военном объекте в Энгельсе проверяют силовые структуры.

Об этом пишут "Известия" в соцсетях. 

Об этом заявил губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин.

Угрозы для жителей нет, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, добавил он.

"В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - сказал губернатор пропагандистскому ТАСС. 

В ночь на 26 декабря в соцсетях пользователи рассказали, что слышали звук взрыва и видели вспышку на Энгельсом.

Местный житель поделился с "Известиями" кадрами, на которых виден огненный шар в небе, который затем падает. По данным, российского "СМИ", территория аэродрома в городе оцеплена, на месте работают правоохранители.

Взрывы в РФ

В Белгородской области РФ начали происходить взрывы на нефтебазах и складах с оружием. Также в этом районе часто падают российские ракеты С-300, которые россияне запускают по Харькову.

В ночь на 12 декабря в области снова раздались звуки взрывов.

Также в конце ноября Белгородский губернатор снова заявил об "обстрелах" – в области частично исчезли свет и вода.

Читайте также:

"Хлопок" посетил россиян: в Клинцах и Климово прогремели мощные взрывы

"Хлопок" посетил россиян: в Клинцах и Климово прогремели мощные взрывы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7518
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация