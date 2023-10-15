Огненное кольцо: NASA показало уникальное солнечное затмение (видео)

В США видели кольцеобразное солнечное затмение – астрономическое явление в виде огненного кольца вокруг Луны. Это происходит, когда спутник Земли не полностью закрывает Солнце.

Уникальное явление транслировало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Протяженность так называемой "кольцевой линии" составляла от 190 до 220 км.

Влияние солнечного затмения мы можем ощущать от 3 до 6 месяцев до следующего коридора затмений, который начнется 25 марта 2024 года.

Затмение произошло 14 октября / Фото: Associated Press

Следующее кольцеобразное солнечное затмение состоится 2 октября 2024, когда огненное кольцо будет видно из Тихого океана, южных частей Чили и Аргентины.

Кольцеобразное солнечное затмение – это затмение Солнца, когда его частично закрывает Луна, которая располагается между Землей и Солнцем. В результате образуется солнечное огненное кольцо.

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