Огненные смерчи в России сожгли более 300 жилых домов (фото)

Более 300 жилых домов и 3900 зданий уничтожены огнем в Курганской области (Россия) в результате опрокидывания огня на здания природных пожаров. В огне погибли по меньшей мере шесть жителей области, еще 14 человек пострадали — медики диагностировали у большинства ожоговые травмы, все люди госпитализированы.

Об этом ищут местные телеграммы-каналы.

Кроме Курганской лесные пожары охватили Тюменскую и Свердловскую области. На территории всей Курганской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Пожары в России Фото: Mash

По данным на утро 8 мая, в Свердловской области огнем охвачено более 54 тысяч гектаров земли. Сгорели несколько десятков зданий, жители ряда населенных пунктов эвакуированы. Кроме того, огонь охватил трассу Екатеринбург — Курган, также пожар начался в селе Бутка.

Пожары в России Фото: Mash

Праздничный салют и парад в честь 9 мая в городе был отменен. Об этом заявил губернатор области Вадим Шумков.

Вчера вблизи шоссе Тюнина огненный смерч высотой более 10 м несколько часов кружил по обе стороны автотрассы, где расположены десятки садовых и дачных обществ, а также микрорайон Смолино.

Пожары в России Фото: Mash

Пострадали деревня Плосская и деревня Юлдус Шадринского округа. Еще несколько населенных пунктов в Каргопольском и Шатровском округах. По словам губернатора, огромное количество людей потеряло имущество, есть пострадавшие и погибшие.

"Работы по тушению пожаров и ликвидации их последствий проводятся в круглосуточном режиме", — заявили спасатели.

Напомним, что в Киеве и Киевской области 9-11 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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