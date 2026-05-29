Огненный гриб над Флоридой: ракета New Glenn Безоса взорвалась во время испытаний двигателей

Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время огневого теста на стартовой площадке. / © Associated Press

Реклама

Ракета New Glenn компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса взорвалась во время огневых испытаний на стартовой площадке во Флориде вечером, 28 мая. Инцидент стал очередным ударом для космической программы компании, пытающейся сократить отставание от SpaceX Илона Маска.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

Что произошло на стартовой площадке

Взрыв произошел через несколько секунд после начала запланированного теста двигателей на стартовой площадке Космического центра Кеннеди, вызвав масштабный пожар и яркую вспышку, которая была видна за сотни километров, пишет The Guardian.

Реклама

В преддверии NASA объявило, что Blue Origin получила контракт на запуск первой из трех миссий в рамках строительства будущей месячной базы стоимостью около 20 миллиардов долларов. Компания также участвует в конкуренции с SpaceX Илона Маска за право создать посадочный модуль для миссии Artemis IV, во время которой астронавты должны вернуться на Луну впервые с 1972 года.

Взрыв стал очередной неудачей для New Glenn, разработка которой неоднократно задерживалась. Ракета должна играть важную роль в доставке лунных посадочных модулей и грузов в рамках программы Artemis.

Ракета Blue Origin Безоса взорвалась во время теста / © Associated Press

Реакция NASA и Илона Маска

Руководитель NASA Джаред Айзекман сообщил, что после аварии будет проведена полная оценка влияния инцидента на график предстоящих миссий. По его словам, создание тяжелых космических ракет является чрезвычайно сложным процессом, а космические полеты не прощают ошибок.

Илон Маск также отреагировал на аварию, коротко заявив, что «ракеты — это сложно». В то же время Безос подчеркнул, что компания возобновит все необходимое и продолжит работу над космическими программами.

Реклама

В Федеральном авиационном управлении США пока не сообщили, станет ли взрыв причиной нового расследования. Ранее ракету New Glenn уже временно отстраняли от полетов из-за проблем после одного из предыдущих запусков.

Взрыв произошел во время теста, проводившегося перед предстоящим запуском

Взрыв произошел через два дня после того, как NASA предоставило Blue Origin контракт на $188 млн для доставки луноходов на поверхность Луны в рамках программы Artemis. New Glenn также играет ключевую роль в доставке грузов и лунных модулей для будущей лунной базы NASA.

На фоне аварии Blue Origin ее конкурент SpaceX на прошлой неделе провел очередное испытание Starship. Во время теста корабль вывел на орбиту спутники-имитаторы и совершил контролируемое приводнение в Индийском океане, хотя компании не удалось успешно усадить ускоритель Super Heavy.

Ракета Blue Origin / © Associated Press

New Glenn от Blue Origin — что известно о ракете

Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, наиболее известна своей суборбитальной ракетой New Shepard, на которой запускает в небо космических туристов. New Glenn является первой тяжелой ракетой компании. Она имеет высоту 98 метров. Ее многоразовая первая степень предназначена для выполнения 25 миссий. По соглашению с NASA компания должна предоставить эту ракету для будущей марсианской миссии NASA EscaPADE. По планам она будет использоваться для вывода на низкую околоземную орбиту более 45 тонн полезного груза за один полет.

Реклама

Дата публикации 12:59, 29.05.26 Количество просмотров 8 Ракета New Glenn Безоса взорвалась во время испытаний во Флориде - видео

Новости партнеров