Огненный лес: тысячам жителей в США советуют убегать от пожара

Из-за изменений климата лесные пожары будут становиться более частыми и разрушительными.
Власти США советуют эвакуироваться нескольким тысячам жителей штата Монтана в связи с лесным пожаром.
Об этом пишет The Hill.
Пожар уже охватил более 60 тыс. гектаров.
Также продолжает гореть лесной пожар в районе Дикси штата Калифорния, который считается сейчас самым мощным на территории США. Он начался еще 13 июля и успел уничтожить примерно 550 домов и более 204 тыс. гектаров территории.
Пожарным удалось взять под контроль лишь 30% этого пожара. Местные власти опасаются, что погодные условия могут вызвать грозы, которые будут еще больше способствовать распространению огня из-за сильных ветров и ударов молний.
Сухая погода создала условия для пожаров во многих западных штатах США. Только в штате Монтана были зафиксированы 25 очагов крупных пожаров.
Об этом пишет Associated Press.
По информации ученых, за последние 30 лет климатические изменения сделали погоду более теплой и сухой, из-за этого лесные пожары становиться более частыми и разрушительными.
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