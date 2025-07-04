Огненный шторм в Калифорнии: самый большой лесной пожар года стремительно распространяется

Крупнейший пожар в Калифорнии уже уничтожил более 213 квадратных километров

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Штат Калифорния столкнулся с самым масштабным лесным пожаром с начала года. Вспыхнувшая в среду, 2 июля, Madre Fire в округе Сан-Луис-Обиспо, сельском регионе центральной части штата, поражает скоростью своего распространения: всего за 24 часа пламя охватило почти 213 квадратных километров.

Об этом сообщает Le Monde.

Скорость распространения и угроза населению

Около 200 человек уже получили приказы об эвакуации, а несколько десятков построек находятся под угрозой уничтожения огнем. Снимки из системы оповещения штата демонстрируют густые столбы черного дыма, вздымающиеся над холмистой местностью. Более 300 пожарных пытаются обуздать стихию, но пока их усилия почти не увенчаются успехом.

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По оценкам экспертов, в этом году Калифорнию ожидает особо опасное лето. Этот масштабный пожар возник после нескольких других возгораний, вспыхнувших в последние дни и повлекших эвакуацию населения к востоку от Лос-Анджелеса. К тому же штат до сих пор не оправился от январских пожаров , охвативших мегаполис и приведших к гибели 30 человек.

По данным местных СМИ, в настоящее время информации о жертвах или значительных разрушениях зданий непосредственно от Madre Fire не поступало, но пожар остается неконтролируемым и постоянно угрожает распространением на новые территории.

В частности, на 4 июля, огонь не удалось локализовать даже на 1%, а синоптики прогнозируют, что в регионе в ближайшее время будет царить сухая и жаркая погода.

Бюджетные сокращения и политические споры

Издание отмечает, что зима и весна на юге Калифорнии были аномально сухими, и растительность уже высушена, как в разгар лета, что значительно повышает риск пожаров. Этот повышенный риск возник в то время, когда Дональд Трамп ввел значительные сокращения бюджетов и увольнения работников в федеральных агентствах, ответственных за борьбу с климатическими катастрофами, в частности в Агентстве лесного хозяйства, Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) и в Федеральном агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

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После начала пожара в Калифорнии губернатор штата Гэвин Ньюсом, который, вероятно, будет баллотироваться в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года, обвинил Трампа в недостаточном финансировании операций по расчистке кустарников и контролируемых выжиганий для предотвращения пожаров.

"Нам нужна эквивалентная преданность ресурсам, а не хорошие разговоры", - подчеркнул губернатор.

Гэвин Ньюсом также напомнил, что 57% земель штата находятся под юрисдикцией федерального правительства, которое должно заботиться об их безопасности.

Напомним, из-за аномальной жары и отсутствия осадков в Турции уже неделю бушуют лесные пожары . Огонь распространяется на жилые районы, власти эвакуируют население. В провинции Измир огонь уже унес жизни пожилого мужчины.

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