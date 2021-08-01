Огонь, дым еще и землетрясение: какая сейчас ситуация в Турции, где уже пятый день бушуют лесные пожары

Огонь, дым еще и землетрясение: какая сейчас ситуация в Турции, где уже пятый день бушуют лесные пожары

Почти все туристы выехали из поселка.

Турция в огне. В поселке Ичмилер под Мармарисом от пожаров выгорел почти весь лес, тушение очагов до сих пор продолжается. Более того, в дополнение к этому 1 августа утром поселок всколыхнуло еще и небольшое землетрясение.

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Об этом из эпицентра событий сообщает корреспондент ТСН.ua.

Так, по его словам, вчера вечером, 31 июля, пожары в Ичмилере усилились.

"У нас почти все сгорело. Вчера (ред. — 31 июля) последний лес на горе догорал. Зарево от огня было до Мармариса, высота огня точно была до 20 метров. Восемь пожарных машин стояло и снизу насколько могли тушили огонь. Вертолет четыре раза воду сбросил, дважды самолет и все", — рассказывает наш журналист и добавляет, что местные обвиняют в пожарах террористов и власть.

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

Также в соцсетях пишут, что сложная ситуация сейчас в Хисароню — туристическое курортное село в районе Фетхие провинции Мугла Турции. Там, по словам людей, все в дыму и нечем дышать.

Фото із соцмереж

Как пишет, NEWS TURK, по состоянию на утро 1 августа усилиями пожарных и добровольцев, которые ведут борьбу с лесными пожарами, было локализовано 98 из 107 очагов возгорания. Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, всего пожарами была охвачена 31 провинция. Масштабная борьба с огнем продолжается в Анталье, Мармарисе, Мугла и провинции Ушак.

Карта от news-turk

Число пострадавших от лесных пожаров возросло до 410 человек, жертвами уже стали 6 человек. В субботу, 31 июля, во время борьбы с огнем погибли двое работников лесной службы. Они оказались зажатыми в перевернутой пожарной машине, которую охватил огонь.

Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров. Накануне президент также призвал дождаться итогов проведенного властями расследования причин возникновения сразу нескольких сильных природных пожаров в стране примерно в одно время.

По словам Эрдогана, одна из рассмотренных специалистами версий — это диверсия.

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