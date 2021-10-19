Огонь охватил одежду ребенка: школьник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

Телефон взорвался прямо во время зарядки.
Ученик пятого класса школы в Вьетнаме умер после взрыва телефона. Он использовал свой мобильный на онлайн-уроке, когда тот внезапно взорвался и поджег его одежду. Ребенка спасти не удалось.
Об этом пишет Mirror со ссылкой на местного чиновника.
Мальчик, имя которого так и не сообщили, был на онлайн-занятии занятия дома в провинции Нгеан через Covid-ограничения в стране. Он учился в пятом классе начальной школы Нам Ань.
По сообщениям местных СМИ, он был в наушниках, когда взорвался телефон. Соседи подбежали к дому и срочно отвезли мальчика в больницу, но он умер той же ночью.
Производитель телефона неизвестен. Также было известно, подходит кабель для зарядки к телефону.
Чиновник системы образования Ле Чунг Сон подтвердил эту новость и сказал, что они посетили семью, чтобы выразить соболезнования. Отмечается, что полиция расследует дело, но местные СМИ заявили, что семья мальчика не хочет, чтобы инцидент расследовалось.
Ранее, 18-летний студент колледжа в Индии умер после того, как его кровать загорелась по телефону подключен к зарядному устройству.