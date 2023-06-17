Огонь охватил пентхаус в Белгороде: пожарные не могут потушить возгорание, кран не дает возможность достать до последних этажей

«По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты», — сообщил российский губернатор Вячеслав Гладков.

Жильцов ЖК эвакуировали.

Судя по всему, - бытовой пожар. Никаких «бавовн» и беспилотников скорее всего не было.

Также пожарные технически не могут потушить пожар, кран не дает возможность достать до последних этажей.

Пожар в Белгороде 2 (5 фото)

Погибших и пострадавших при пожаре в многоэтажке в центре Белгорода нет.

Власти пишут, что пожарные приступили к тушению и вместе со спасателями обходят задымленные квартиры верхних этажей.

"Бавовна" на Белгородщине

Напомним, что 14 мая 2023 года в Шебекино уже раздавались мощные взрывы, после которых в городе разразился масштабный пожар. Тогда местные жители получили SMS-уведомление с просьбой спуститься в укрытие. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступали сообщения о крупном пожаре в городе на неизвестном объекте.

Также 8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже заявлял о якобы "массированном обстреле ВСУ" по Шебекиному. В многоквартирных домах были выбиты окна, повреждены балконы и пострадали четыре человека.