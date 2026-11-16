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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Огонь охватил восемь зданий: в ТЦ живьем сгорели 11 человек

Пожар вспыхнул в здании, где размещалось агентство по прокату автомобилей, а затем распространилось на несколько соседних зданий.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пожар вспыхнул в здании

Пожар вспыхнул в здании / © Associated Press

Ночью в курортном районе Патонг на тайском острове Пхукет произошел большой пожар, в результате которого погибли 11 человек, не менее 16 человек получили травмы.

Об этом сообщает Reuters.

Вспышка началась в пункте проката мотоциклов, расположенном на первом этаже четырехэтажного торгово-жилого комплекса. Огонь быстро распространился на соседние помещения, охватив восемь построек.

Заммэра Патонга Санакорн Кисин сообщил, что пожарные прибыли в течение пяти минут после получения сигнала тревоги. Из горящих зданий удалось спасти от 15 до 20 человек. Для тушения было задействовано шесть пожарных машин.

Во время поисковых работ спасатели обнаружили тела 11 погибших: десять человек находились на четвертом этаже, еще один — на третьем. Личности шести погибших предварительно установлены.

В больницу Патонга доставлены 16 пострадавших — четверо мужчин и 12 женщин.

По словам заместителя мэра, тушение осложнялось тем, что огонь охватил мотоциклы с топливом и резиновыми деталями. Полиция и криминалисты обследуют место происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи камер наблюдения. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в городе Букаве на востоке Демократической Республики Конго сразу в двух школах вспыхнули масштабные пожары. По меньшей мере, 26 учеников погибли, еще десятки людей пострадали.

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