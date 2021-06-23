Огонь по эсминцу в Черном море: британского военного атташе вызвали в Минобороны РФ

Огонь по эсминцу в Черном море: британского военного атташе вызвали в Минобороны РФ

Судно вошло в Черное море в районе мыса Фиолент.

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в российское Минобороны.

Об этом со ссылкой на ведомство пишет Интерфакс.

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Отмечается, что это связано с британским эсминцем, который вошел в Черное море.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", — говорится в сообщении.

В Минобороны также отмечают, что военные и пограничники сначала открыли предупредительный огонь, но на него не отреагировали. Именно поэтому было решено сбросить четыре бомбы.

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