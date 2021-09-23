Огороды на такси: в одном из таксопарков Бангкока водители выращивают овощи на крышах автомобилей

Огороды на такси: в одном из таксопарков Бангкока водители выращивают овощи на крышах автомобилей

Водители объясняют, что из-за локдауна им нечем кормить семьи.

Овощи на крышах автомобилей выращивают в одном из таксопарков Бангкока, который простаивает из-за пандемии и локдауна.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 23 сентября.

Таксисты говорят: клиентов у них сейчас мало, поэтому несколько сотен автомобилей уже больше года не выезжают. Поэтому решили найти им применение. Таксисты, которые остались без работы, обустраивают огороды прямо на крышах и капотах такси, а выращенные томаты, огурцы и фасоль забирают домой.

Водители объясняют — акция не только демонстративная. Им на самом деле нечем кормить семьи. Поэтому уже просят правительство о финансовой помощи.

Новости мира: в одном из таксопарков Бангкока выращивают овощи на крышах автомобилей

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