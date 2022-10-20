Оговорка по Фрейду: чиновник при Минобороны РФ "признал", у какой страны они закупают дроны-камикадзе (эпическое видео)

"Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", оговорились в Минобороны страны-террориста.

Член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился, что дроны-камикадзе они берут из Ирана.

Эпическое видео распространяется в Сети.

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На кадрах российский чиновник, которого пригласили на эфире, не зная, что ему уже включили микрофон, пожалуй, впервые в жизни сказал правду. Пухов оговорился, что дроны-убийцы украинцев они берут из Ирана.

"Лодку раскачать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских... потому что это классика историй — жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власть не признает", — заявил представитель Минобороны России.

Позже Пухов попытался оправдаться и пожаловался на "потерю памяти", потому что "не помнит, что бы он такое говорил".

"Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а возможно, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После COVID-19 плохо с мозгом", — сказал чиновник для Подъема.

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ЕС ввел санкции против Ирана за поставку дронов для России

Российская Федерация терроризирует мирное население и бьет по критической инфраструктуре Украины иранскими дронами "Shahed-136". В ответ Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе. В США также заявили о готовности ввести санкции против Ирана за поставки в РФ дронов.

Между тем, руководитель ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники, Украине нужна система ПВО.

Однако иранские власти официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

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