Ограбление Лувра: появились новые подробности преступления
Неизвестные грабители вынесли из Лувра драгоценности 19 октября.
Появились новые подробности об ограблении парижского Лувра. Так, это произошло за 7 минут.
Об этом в эфире France Inter министр внутренних дел Лоран Нуньес, пишет Le Parisien.
Новые детали о «большом ограблении»
Нуньенс подтвердил, что «лица проникли извне с помощью подъемника».
«Они украли „бесценные драгоценности“, — сказал он.
Примечательно, что инцидент «длился семь минут». По словам бывшего начальника полиции Парижа, это была "явно команда, которая проводила разведку". Окна были прорезаны «дискетой».
Напомним, 19 октября музей Лувр в Париже ограбили неизвестные.
«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет», - написала министерша культуры Рашида Дати.
Ворам удалось похитить девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: бусы, брошь, диадему. Эти экспонаты выставлялись в витринах Наполеона и Французских монархов. Предварительно преступники скрылись на мотоциклах.