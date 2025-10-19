ТСН в социальных сетях

Мир
1323
1 мин

Ограбление Лувра: появились новые подробности преступления

Неизвестные грабители вынесли из Лувра драгоценности 19 октября.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Лувр

Лувр / © Associated Press

Появились новые подробности об ограблении парижского Лувра. Так, это произошло за 7 минут.

Об этом в эфире France Inter министр внутренних дел Лоран Нуньес, пишет Le Parisien.

Новые детали о «большом ограблении»

Нуньенс подтвердил, что «лица проникли извне с помощью подъемника».

«Они украли „бесценные драгоценности“, — сказал он.

Примечательно, что инцидент «длился семь минут». По словам бывшего начальника полиции Парижа, это была "явно команда, которая проводила разведку". Окна были прорезаны «дискетой».

Напомним, 19 октября музей Лувр в Париже ограбили неизвестные.

«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет», - написала министерша культуры Рашида Дати.

Ворам удалось похитить девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: бусы, брошь, диадему. Эти экспонаты выставлялись в витринах Наполеона и Французских монархов. Предварительно преступники скрылись на мотоциклах.

