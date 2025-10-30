Ограбление Лувра: задержали пятерых новых подозреваемых

В Париже ограбили всемирно известный музей Лувр / © Associated Press

В разных частях Парижа и пригорода произошло пять новых задержаний по делу об ограблении Лувра. Общее количество задержанных по делу об ограблении музея увеличилось до семи человек.

Об этом сообщила прокурор Лор Бекку, пишет BFMTV.

«Один из пяти арестованных мужчин действительно был одной из целей следователей, он находился в нашем поле зрения, — сказала Лор Бекку. — Есть доказательства ДНК, которые, по нашему мнению, связывают его с совершенным ограблением».

Известно, что двоим мужчинам — около 30 лет, они «частично признали свою причастность». Им выдвинули официальные обвинения и взяли под стражу. Одному из подозреваемых также предъявлены обвинения в «организованном ограблении» и «преступном сговоре». Обвинения против второго подозреваемого пока неизвестны.

Что известно об ограблении Лувра

В воскресенье, 19 октября, Лувр был закрыт после похищения девяти драгоценностей. СМИ писали, что украли драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы из Галереи Аполлона. Их стоимость оценивается в €88 миллионов.

Грабители проникли внутрь через окно, использовав кран с подъемной платформой и дисковую пилу. Ограбление длилось всего 7 минут.

Из музея также украли тиару из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели, бусы и серьги из ювелирного сапфирового набора.

Одна из похищенных драгоценностей — корона императрицы Евгении, жены Наполеона III Бонапарта — была обнаружена поврежденной у музея.