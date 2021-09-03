"Ограбление века" в Дрездене: в Германии нашли банду, которая вынесла из музея драгоценности на миллиард евро

"Ограбление века" в Дрездене: в Германии нашли банду, которая вынесла из музея драгоценности на миллиард евро

Им предъявили обвинения.

Прокуратура Германии выдвинула обвинения шести подозреваемым в ограблении музейной сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене. Кража произошла в 2019 году.

Об этом сообщает Die Zeit.

Подозреваемые в возрасте от 23 до 28 лет, обвиняются, в частности, в групповой краже с отягчающими обстоятельствами и поджоге. Двое из них уже были приговорены к тюремному заключению для несовершеннолетних за кражу золотых монет из музея Боде в Берлине.

Следователи убеждены, что подозреваемые принимали непосредственное участие в ограблении.

Сообщается, что для безопасности они имели при себе заряженный револьвер и пистолет с глушителем и боеприпасы. Ранее они подожгли электрощит для уличного освещения в районе Старого города, чтобы отключить подачу электроэнергии.

Поскольку двум из подозреваемых на момент совершения преступления было 22 года, а значит, они были подростками, обвинения были предъявлены отдела по делам несовершеннолетних.

В случае вынесения обвинительного приговора мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 10-15 лет — в зависимости от ювенального или обычного уголовного законодательства.

Четверо из подозреваемых были пойманы в конце прошлого года, а пятый — в мае этого года. Последний подозреваемый был пойман только в августе 2021 года.

Кроме того, в отношении нескольких подозреваемых ведется расследование на предмет пособничества и подстрекательства, например, потому что они, как утверждается, шпионили за музеем до ограбления. С марта ведется розыск четырех мужчин, которые с тех пор были опознаны.

Напомним:

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Ограбление сокровищницы в Дрездене: как произошла кража и есть ли шанс найти раритеты

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