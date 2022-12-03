Ограничение цен на нефть: в России устроили истерику и пригрозили остановить поставки в Европу

В России возмутились из-за введения ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель, о чем 2 декабря договорились Евросоюз и страны G7. Однако окончательное решение еще предстоит утвердить Советом ЕС.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать "потолок" цен на нефть.

"Кремль пока анализирует ситуацию, но определенная подготовка к такому решению ЕС была проведена", — сказал пресс-секретарь Путина.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в субботу, 3 декабря, заявил, что Россия якобы перестанет поставлять нефть в европейские страны на фоне ограничения цен на нефть.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен", — заявил он.

Ограничение цен на российскую нефть

Страны Евросоюза в пятницу, 2 декабря, согласовали регулируемый "потолок" цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, в субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи (G7) и Австралия.

Чтобы обходить нефтяные санкции, введенные против России из-за военной агрессии, Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессор купила более 100 судов для ее перевозки. Об этом говорится в материале агентства Financial Times, ссылаясь на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.

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