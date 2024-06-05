Ограничение США на сбивание российских самолетов: в Вашингтоне сделали заявление

Вашингтон пока не подтвердил, применили ли уже ВСУ американское вооружение для ударов по РФ.

Соединенные штаты Америки не устанавливали ограничений для Киева по уничтожению российских самолетов. Даже если вражеские суда не находятся в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявил во время брифинга координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он отметил, что не может подтвердить уведомление о том, что Украина впервые применила оружие США для ударов по территории России.

"Как я уже сказал, мы просто не в состоянии повседневно знать, во что именно украинцы стреляют. Конечно, это на тактическом уровне. Поэтому я не могу этого подтвердить. Могу сказать, что они понимают наставления, которые им дали", — подчеркнул американский. чиновник.

Также, по словам Кирби, Вашингтон никогда не ограничивал Украину по уничтожению российских самолетов — даже за пределами украинских территорий.

"... никогда не существовало ограничений на сбивание украинцами вражеских самолетов, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, представляющие угрозу", — пояснил представитель Белого дома .

Напомним, на днях США дали разрешение избивать по территории России американским оружием. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение Штатов – шаг вперед.

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