Ограничения по выдаче документов консульствами Украины: кого это касается — разъяснил юрист

Юрист оценил этот шаг власти "как необходимым" и "не критическим".
Ограничение выдачи документов консульствами Украины касается всех мужчин призывного возраста (т.е. от 18 до 60 лет).
Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал член Национальной ассоциации адвокатов Олег Горбачев.
Он подчеркнул, что не зависит от того, как давно они пересекли границу и сколько проживают в другом государстве, если до сих пор имеют украинский паспорт.
"То есть если у тебя есть украинский паспорт и хочешь свободно им пользоваться, то нужно выполнять требования мобилизационного законодательства. Там нет никаких, в постановлении Кабинета министров, которое касалось изменений по получению паспортов для граждан призывного возраста за границей, там нет никаких таких норм, что если он там имеет резидентство в другом государстве. То есть, касаются исключительно всех граждан, без каких-либо ограничений", — подчеркнул он.
Также он высказал свое собственное мнение о решении власти. Юрист оценил этот шаг власти "как необходим".
"Многие люди получили убежище и документ о временной защите, могут им пользоваться. Я даже не знаю, для чего им за границей должен быть украинский паспорт. Есть документы у них о временной защите, могут ими пользоваться, и пользоваться на основании него соответствующими услугами в тех странах", – объяснил Горбачев.
Напомним, ранее в правительстве объяснили, что ждать украинцев в Польше после приостановки консульских услуг.
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