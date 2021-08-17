Ограничения в Facebook, но не в Тwitter: как соцсети относятся к публикациям "Талибана"

Ограничения в Facebook, но не в Тwitter: как соцсети относятся к публикациям "Талибана"

В Facebook есть специальная команда афганских экспертов для мониторинга и удаления содержания, связанного с талибами.

Компания Facebook заявляет, что блокировать весь контент террористического движения "Талибан", который захватил власть в Афганистане.

Об этом сообщает ВВС.

В Facebook есть специальная команда афганских экспертов для мониторинга и удаления содержания, связанного с талибами.

"Талибан" по законам США находится под санкциями как террористическая организация, и мы запретили им пользоваться нашими услугами. Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведут талибы или от их имени, а также запрещаем их поддержку", — говорится в сообщении.

Политика платформы распространяется и на все другие сервисы компании, в частности Instagram и WhatsApp.

Глава Instagram Адам Моссери в интервью телеканалу Bloomberg рассказал, что Facebook и Instagram удаляют контент, пропагандирующий идеи талибов.

Между тем главари "Талибана" активно используют Тwitter. Стандарты Twitter были поставлены под сомнение после того, как представитель группировки использует эту платформу, чтобы обновлять информацию о деятельности исламистов в Афганистане.

В компании же заявили, что "правила Twitter не допускают пропаганду терроризма или насилия в отношении мирных жителей".

Как сообщает Daily Mail, пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Моджахед имеет активный аккаунт в Twitter с 2017 года. Несмотря на то, что его учетная запись не подтверждена, СМИ часто цитируют эту страницу. В воскресенье, скажем, Моджахед написал в Twitter, что талибы взяли Кабул.

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Соцсеть критикуют за то, что предыдущего президента США Дональда Трампа заблокировали в Twitter, тогда как представителя террористов — нет.

"Twitter запретил Дональду Трампу выражать поддержку мятежникам, которые штурмовали Капитолий США, но позволил официальному представителю "Талибана" демонстрировать в прямом эфире террор моджахедов, штурм столицы Афганистана и оккупацию президентского дворца", — отметил Адриан Хилтон, академик и преподаватель политической философии в Великобритании, обвинив соцсеть в двойных стандартах.

Напомним

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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