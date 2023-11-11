Ограниченно пригодного отправляют в боевую бригаду: адвокат объяснил, что делать

Согласно приказу Минобороны, запрета отправлять на службу на передовую ограниченно пригодного нет, однако это считается законным только при соблюдении определенных требований.

Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

Он подчеркнул, что ограниченно пригодные личности могут нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Карпенко объяснил, что ограниченно пригодных военных могут переводить в части, выполняющие задачи на фронте, или в непосредственной близости к нему, однако с соблюдением следующих требований:

Военный с ограниченной годностью не направлен на службу в морскую пехоту или десантно-штурмовые войска.

В постановлении ВЛК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему с учетом состояния его здоровья.

Должность и вид службы связаны с деятельностью самого обеспечения воинской части, то есть ограниченно пригодный для службы человек не занимает должность стрелка или гранатометчика.

"Если эти требования не выполнены, а военного отправляют на передовую, или это уже сделали, этот человек может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, соответствующую состоянию его здоровья", — заверил адвокат.

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