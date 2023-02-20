Огромная акула откусила туристу обе руки и ногу на глазах у испуганных отдыхающих: фото

Турист из Австралии скончался на месте происшествия.

Акула убила австралийского туриста прямо на глазах у перепуганных отдыхающих на людном пляже в Нумеа, Новая Каледония.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля, когда власти сообщили, что на 59-летнего мужчину напала акула около 16:10, когда он плавал примерно в 150 метрах от берега.

Об этом сообщает издание LADbible.

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Мужчина умер на месте происшествия после того, как акула откусила ему обе руки и ногу.

"Были маленькие дети, которые были шокированы увиденным", – сказала президент Южной провинции Новой Каледонии Соня Бекес.

Хотя нападения акул случаются достаточно редко, это убийство стало третьим нападением акул у пляжа Шато-Рояль за последние три недели.

Отметим, в 2022 году по всему миру произошло 108 инцидентов с участием акул, но только 57 из них были неспровоцированными нападениями.

По данным местных СМИ, когда на 59-летнего туриста напала акула, плавающие в этом районе отдыхающие бросились на помощь и достали мужчину.

И хотя ему оказали помощь экстренные службы, они, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь.

Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, пляжи в этом районе закрыли, а власти устроили отлов акул в этом районе.

"Плавание и морская деятельность запрещены в 300-метровой прибрежной полосе до дальнейшего сообщения", — говорится в заявлении городского совета Нумеа.

Первый инцидент в этом районе произошел всего несколько недель назад, 29 января, когда 49-летний пловец получил серьезные травмы от акулы.

Потом, всего через несколько дней, на серфера снова напали.

Профессор Калум Браун из школы естественных наук Университета Маккуори сказал, что на австралийского туриста напала очень большая акула.

"Мы говорим об очень большой акуле, знаете, пожалуй, около трех-четырех метров", – уточнил он.

Фото: ladbible.com

Ученый предположил, что, вероятно, в нападении виновата тигровая акула, поскольку "необычно, чтобы бычья акула была столь велика".

Напомним, в Мексике белая акула напала на ныряльщика за моллюсками и откусила ему голову.

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