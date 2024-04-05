Огромное извержение вулкана в Исландии: NASA показало, как это выглядит из космоса (фото)

На фото из космоса можно увидеть лаву, которая вытекает из двухкилометровой трещины.

На фото NASA, сделанных из космоса 30 марта, можно увидеть огромную площадь на исландском полуострове Рейкьянес, по которой растеклась лава от извержения вулкана. И эта площадь постоянно увеличивается.

Об этом пишет Newsweek.

Два активных кратера вулкана извергались уже несколько раз за последние несколько месяцев. Серия извержений началась 18 декабря 2023, а после єтого вулкан активизировался по крайней мере еще трижды: 14 января, 8 февраля и 16 марта.

Отмечается, что извержение, которое началось три недели назад, продолжается до сих пор. В земле образовалась трещина протяженностью около 2 километров, из которой постоянно вытекает лава, выжигая землю вокруг. Теперь ее потоки уже опасно приближаются к ближайшему городу Гриндовик.

Iceland erupts

Последние фиолетовые путешествия на Ильянской Рейкьяне Peninsula були великими в string four volcanic events starting in Dec. 2023. Landsat captured ongoing eruption with red infrared signal overlaid к show lava's heat. https://t.co/UN291hUy5C pic.twitter.com/dYYjCmE6rI — NASA Earth (@NASAEarth) 4 апреля 2024

"Эксперты из Национальной земельной службы Исландии обработали спутниковые данные от 27 марта, показывающие, что площадь лавового поля тогда составляла 5,99 км2, а объем лавы с начала извержения — 25,7 ± 1,9 млн м3. Средняя скорость истечения лавы из кратеров были оценены в 7,8 ± 0,7 м3/с, что очень сопоставимо со скоростью истечения во время первой фазы извержения Хелдингадалира в 2021 году", – сообщили в Исландском метеорологическом бюро во вторник, 2 апреля.

Сейчас извержение стабилизировалось. Наблюдатели ожидают, что в ближайшее время оно пойдет на убыль.

"Извержение в ряде кратеров Сундхнукур продолжается, и два кратера сейчас активны. Третий кратер, который был гораздо меньше двух других, был погашен на Пасху. Вулканический тремор остается стабильным. В последние дни у Сварценги не фиксировали увеличение утечки лавы, что указывает на уменьшение накоплений магмы в магматическом резервуаре под Сварценги. Вместо этого лава течет в кратеры, где она извергается", – добавили в метеобюро страны.

Накануне последнего извержения, которое началось 16 марта, власти были вынуждены эвакуировать людей из соседней Голубой лагуны и рыболовного городка Гриндовик, который уже пострадал от предыдущих извержений.

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