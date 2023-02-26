Огромное психологическое поражение Путина: почему в КНР и Венгрии уже не верят в победу РФ

По словам политолога, Россия превратилась не в младшего вассала, а стала полностью зависимой от Китая.

Мирный план Китая – огромное психологическое поражение для главы Кремля Владимира Путина. Что касается пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана, то и он "убегает с путинского корабля".

Об этом сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский в эфире " Эспрессо ".

"Лишь представьте: в Кремле на стол кладут белый лист, на котором черными буквами или иероглифами будет написано, пусть с какими-то условиями, неприемлемыми для Украины, но будет написано, что российские войска должны уйти с украинской территории. Это же огромное психологическое поражение для Путина" ", – сказал эксперт по мирному плану КНР и реакции главы Кремля.

По словам Пионтковского, поражение России выгодно Китаю. В то же время, КНР выгодно и поражение Украины.

"Китай получает огромный выигрыш в любом случае. Если бы прогнозы американской разведки оправдались и Киев показался бы за 5 дней, это стало бы сокрушительным поражением не только Украины, но и США, для них это был бы выход из мировой арены, и Тайвань уже давно был бы в составе Китая – тайваньцы сами принесли бы ключи от острова. То есть в случае победы Москвы Китай получил бы Тайвань, а в случае поражения Москвы он фактически получил всю Сибирь", – сказал эксперт.

Пекин намерен зафиксировать это поражение России, а как вклад в новую международную структуру хочет продать себя Западу как конструктивного переговорщика.

"Они уговорят Путина поехать на самолете товарища Си. Путин все приглашает товарища Си, вот он и приедет в тот момент, когда Путин созреет окончательно, чтобы забрать его на своем санитарном самолете", – добавил эксперт.

Андрей Пионтковский также затронул ситуацию с Виктором Орбаном.

По мнению эксперта, "под Орбаном шатается кресло".

"Смотрите, как он засуетился, — это после того, как его не пустили на встречу в Бухаресте. Он не только начал говорить, что давно мечтал в Киев приехать, — на 1 марта назначил заседание венгерского парламента для ратификации договоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", – добавил эксперт.

По словам Пионтковского Виктор Орбан в скором будущем еще "выразит свой восторг героической борьбой украинского народа".

Напомним, Китай представил свой мирный план по войне России против Украины, в котором есть 12 пунктов, подготовивших правительство КНР к годовщине вторжения.

Также эксперты объясняли, почему позиция Венгрии по отношению к Украине стала более мягкой.

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