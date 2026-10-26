Огромное судно стало неуправляемым во время шторма у Нидерландов: началась спасательная операция

Грузовое судно (иллюстративное фото) / © Financial Times

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В Северном море шторм «Манья» сорвал с якоря тяжелое грузовое судно UHL Freedom у нидерландского острова Схирмонниког. Из-за проблем с двигателем корабль фактически потерял управление и начал дрейфовать под действием ветра и течения.

Об этом говорится в материале Bild.

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На борту находились 25 членов экипажа. Трое из них получили травмы, двоих пострадавших вертолетом доставили в университетскую больницу Гронингена. О характере их травм пока не сообщается.

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Инцидент произошел в воскресенье примерно в 30 км к западу от немецкого острова Боркум. В районе аварии шторм достиг девяти баллов по шкале Бофорта, что соответствует скорости ветра около 75-88 км/ч.

По данным спасателей, якорь судна не выдержал нагрузки. Ситуацию усугубили и неисправности двигателя, из-за которых его мощность была ограничена.

На помощь UHL Freedom направили нидерландские и германские спасательные суда, в том числе морской спасательный крейсер Hamburg. Вертолет доставил на борт медиков для помощи пострадавшим.

Всего в районе аварии работали четыре спасательных и аварийных судна. Кроме того, в UHL Freedom направили нидерландский аварийный буксир Guardian и немецкий Nordic.

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Судно протяженностью около 150 метров и шириной 26 метров было построено в 2021 году и ходит под флагом Португалии. Оно находилось в якорной зоне Северного моря и направлялось в порт Эмден на севере Германии.

На борту перевозили лопасти для ветровых турбин.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) отмечал, что 14–15 октября в Черном море потерпели удары четыре гражданских судна, в то же время часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии — государства-члена НАТО. Речь шла о танкерах Wine Trader под флагом Сан-Марино, Yara J под флагом Коморских Островов, Dania J под флагом Танзании и балкер Sea Destiny под флагом Маршалловых Островов.

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