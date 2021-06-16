Огромную буддийскую богиню в Японии одели в 35-килограммовую тканевую маску

Макса пригодилась как и призыв к сдерживанию пандемии, и как возможность провести реставрацию.
Остановить пандемию, в Японии на статую буддийской богини одели 35-килограммовую тканевую маску.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Чтобы сделать это четырем верхолазам понадобилось три часа. Статуя богини имеет высоту около шести десятков метров. А вот длина и ширина маски — четыре на пять метров.
В храме, где стоит статуя, говорят, что изображение богини были повреждены во время землетрясения в феврале, поэтому маска должна и недостатки прикрыть, и верующих вдохновить молиться за завершение пандемии.
Снять ее со статуи обещают, когда Японию признают свободной от коронавируса.
Напомним, что в Нью-Йорке в честь окончания карантинных ограничений устроили 20-минутный салют.