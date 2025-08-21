- Дата публикации
Огромную церковь перевозят на колесах: уже потратили более 52 млн. долларов
Необходимость перевезти 113-летнюю церковь возникла из-за угрозы просадки почвы. Это связано с разломами, образовавшимися в результате столетней добычи железной руды в этих местах.
В шведском Кируне начали перемещать лютеранскую церковь, построенную еще в 1912 году. Ее перевозят из-за угрозы просадки почвы.
Об этом сообщает The Guardian.
Церковь Кируны высотой 35 метров, шириной 40 и весит 672 тонны.
Старому центру города Кируна угрожают грунтовые трещины после более чем столетия добычи железной руды.
Здание будет перевезено на 5 километров. Переезд будет длиться два дня со скоростью около полукилометра в час. На перемещение церкви потратили более $52 миллионов и восемь лет подготовки, в том числе специально специально расширили улицы города.
Колокольню церкви планируют перевозить на следующей неделе. Храм снова откроет двери в конце 2026 года.
Начало перевозки церкви собрало тысячи зрителей. Взглянуть на это приехал даже король Швеции Карл XVI Густав. Событие также транслируется в прямом эфире.
«Это историческое событие, очень масштабная и сложная операция, и у нас нет права на ошибку. Но все под контролем», — заверил руководитель проекта Стефан Хольмблад Юханссон.
