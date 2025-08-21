Огромную церковь перевозят на колесах: уже потратили более 52 млн. долларов

Путешествие церкви началось во вторник / © Associated Press

Реклама

В шведском Кируне начали перемещать лютеранскую церковь, построенную еще в 1912 году. Ее перевозят из-за угрозы просадки почвы.

Об этом сообщает The Guardian.

Церковь Кируны высотой 35 метров, шириной 40 и весит 672 тонны.

Реклама

Старому центру города Кируна угрожают грунтовые трещины после более чем столетия добычи железной руды.

Здание будет перевезено на 5 километров. Переезд будет длиться два дня со скоростью около полукилометра в час. На перемещение церкви потратили более $52 миллионов и восемь лет подготовки, в том числе специально специально расширили улицы города.

Церковь поместили на платформу с многими колесами / © Associated Press

Колокольню церкви планируют перевозить на следующей неделе. Храм снова откроет двери в конце 2026 года.

Начало перевозки церкви собрало тысячи зрителей. Взглянуть на это приехал даже король Швеции Карл XVI Густав. Событие также транслируется в прямом эфире.

Реклама

«Это историческое событие, очень масштабная и сложная операция, и у нас нет права на ошибку. Но все под контролем», — заверил руководитель проекта Стефан Хольмблад Юханссон.

Напомним, археологи, осуществлявшие раскопки руин иберо-римского города Кастуло совершили неожиданное открытие. Древний храм, считавшийся раннехристианской базиликой четвертого века нашей эры, мог быть синагогой, куда приходила на богослужение еврейская громада.