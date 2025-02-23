Огромные провалы в земле "пожирают" город: бразильские власти объявили чрезвычайную ситуацию

В бразильском городе Буритикупу в долине реки Амазонка около 1200 человек рискуют потерять свои дома. За последние 30 лет проблема огромных провалов грунта проблема обострилась до критического уровня.

Об этом пишет The Guardian.

Власти Буритикупу объявили чрезвычайное положение после того, как огромные провалы грунта вплотную подобрались к городской черте. Несколько домов в городе уже разрушены, а расширяющаяся пропасть грозит поглотить еще сотни, лишив крыши над головой по меньшей мере 1200 человек из 55-тысячного населения.

"За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам", — говорится в чрезвычайном постановлении, выпущенном городским правительством в начале февраля.

В бразильском городе Буритикупу около 1200 человек рискуют потерять свои дома. / Фото: скриншот с видео

Недавние провалы грунта – это следствие обострения давней проблемы, которую жители Буритикупу наблюдают уже 30 лет. Почвы в этом регионе песчаные, подверженные размыванию дождями, которых в долине Амазонки выпадает немало. В естественной среде это не создает проблем, но из-за плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов почвы размываются, образуя провалы по типу карстовых воронок, которые местные жители называют voçoroca — слово коренного происхождения, которое означает "разрывать землю". Причем проблема усугубляется в сезон дождей.

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"Эта опасность прямо перед нами, и никто не знает, где образуется следующая дыра" – рассказала журналистам 65-летняя Антония дос Аньос, прожившая в Буритикупу 22 года.

Инженер Лукас Консейсау заявил, что муниципалитет пока не может найти решение сложной ситуации.

Карстовая пропасть уже поглотила несколько домов в городе / Фото: скриншот с видео

"Это целый комплекс проблем – от остановки эрозии почвы до переселения людей, находящихся в зоне риска", – сказал он.

Напомним, несколько лет назад в Бразилии легковушка провалилась в огромную карстовую воронку, которая образовалась посреди дороги.

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