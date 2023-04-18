Огромный аллигатор напал на мужчину во дворе: рептилия спряталась в воде с его ступней

Пенсионеру пришлось ампутировать ногу ниже колена.
В американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, мужчина потерял ногу после того, как на него напал аллигатор.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
72-летний пенсионер работал во дворе своего дома вместе с женой и собакой, когда существо вышло из воды и напало на него. Инцидент произошел 14 апреля.
Пострадавшему удалось выжить, и его доставили по воздуху в больницу, где ему пришлось ампутировать конечность ниже колена.
Его жена и собака остались невредимыми.
Когда власти прибыли на место происшествия, они обнаружили огромную рептилию в воде со ступней человека, торчавшей изо рта животного. Офицеры Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (FWC) четырежды выстрелили в рептилию из винтовки и убили ее, при этом в воду пролилось много крови. В это время появился второй, меньший аллигатор, которого офицеры также застрелили.
Затем они вытащили двух зверей на берег и забрали ступню мужчины.
Местные жители рассказали СМИ, что это не первый случай, когда аллигаторы приближаются к людям в этом районе:
"Это место, где аллигаторы спокойно лежат на берегу. Между домом и водой всего около 5 метров".
Напомним, ранее житель Флориды нашел 30-сантиметрового аллигатора под своим авто. Рептилия пыталась укрыться в прохладной тени.
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