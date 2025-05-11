Огромный песчаный смерч парализовал жизнь всего города (фото)

Что такое торнадо и как он образуется / © pixabay.com

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«Песчаный дьявол» — так назвали огромный пылевой смерч, парализовавший жизнь большого города Манчестер в Британии.

Об этом говорится в Manchester Evening News.

Над центром Манчестера 10 мая пронеслось странное атмосферное явление, которое многие назвали «пылевым торнадо». Горожане свидетельствовали, что смерч был примерно до 100 футов высотой (около 30 м) и бушевал вдоль улицы Грейт-Энкоутс, что вызвало большие пробки в городе и остановило движение транспорта на два часа.

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Огромный песчаный смерч парализовал жизнь целого города Манчестер Фото: Peter David McHugh

«Я направлялся в спортзал на улице Грейт-Энкоутс, где есть участок земли, который городской совет недавно равнял. Думаю, что это заложило основу для случившегося со всей этой пылью и песком, что там есть», — сказал 30-летний горожанин Адам Райдинг.

По его словам, пыль поднялась вверх и образовала черное облако, как после взрыва. Однако ни одного звука, похожего на взрыв, он не услышал.

«Я замер — не знал, что делать, и когда она поднималась все выше и выше, я достал телефон и начал снимать это на видео. Вероятно, все закончилось через минуту. Все произошло очень быстро. Это было что-то невероятное. Я никогда не видел ничего подобного. И наблюдать за этим в городе в не очень ветреный день. Это было так, будто эта аэродинамическая труба между зданиями создала этот мини-вихрь. Это было странно», — говорит Райдинг.

Другой свидетель происшествия рассказывает, что находился в своей квартире на пятом этаже в комплексе Royal Mills. В мгновение ока он заметил, что в его квартире внезапно стало очень темно.

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«Я был внутри, был довольно солнечный день, и вдруг меня погрузило в темноту. Я выглянул, и там было это огромное облако пыли. Я подскочил и подумал: „Это торнадо что ли?“ Я взял телефон и сумел зафиксировать только его конец. Потом это просто рассеялось. Это было действительно интересно. Я живу здесь восемь лет, и никогда такого не видел. Это было довольно дико», — рассказал Питер Дэвид МакГью.

Что такое торнадо и как он образуется

Метеорологи в это время объяснили феномен торнадо. Один из специалистов местного Метеорологического бюро сразу по видео торнадо в городе сказал, что это не пылевой вихрь, ведь в солнечный день, когда облаков — нетипичная погода для торнадо.

Торнадо образуется во время грозы и почти всегда сильного дождя. Это потом и вызывает вращение воздуха, и когда есть пыль и мусор, можно получить вот такие столбы воздуха», — сказал специалист.

«Песчаный дьявол», как окрестили торнадо, гораздо меньше торнадо, которые могут быть в ширину до 700 метров. В то же время высота «вилли-вилли», как его сами называют метеорологи, от полуметра до 300 метров в высоту, а внутри вихря — наполненный пылью воздух.

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«Обычно они имеют несколько метров в диаметре у основания, затем сужаются на короткое расстояние, прежде чем снова расшириться. Чаще они встречаются в пустынных и полузасушливых районах, где земля сухая, а высокая температура поверхности создает сильные восходящие потоки воздуха», — сказал специалист.

Напомним, в Украине торнадо тоже фиксировали.

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