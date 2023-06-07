"Ох, это будет зрелище": российский оппозиционер Глеб Пьяных ответил, дойдет ли РДК до Белгорода

По мнению оппозиционера, Путин будет молчать, будет раздавать медали за мужество и делать вид, что ничего не происходит.

Кремль не готов к войне на Белгородщине. Поэтому глава Кремля Владимир Путин будет делать вид, что все "стабильно". А это значит, что Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" могут свободно действовать у Белгорода.

Об этом "24 Каналу" рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных.

Глеб Пьяных предположил, что русские добровольцы смогут дойти до Белгорода.

"Мы увидим, что не только из Шебекина бегут чиновники и правоохранители, но и будут бежать и из Белгорода. Ох, это будет зрелище", – сказал Пьяных.

Путину важно удержать кресло под собой, поэтому полная оккупация Россией Донецкой и Луганской областей – дело его имиджа. Главе нужно показать, что РФ смогла в 2014 году захватить эти территории и сейчас там вроде бы все идет по плану.

Путинские пропагандисты будут создавать иллюзию того, что якобы на временных оккупированных территориях Украины мирная жизнь.

По мнению оппозиционера, Путин будет молчать, будет раздавать медали за мужество и делать вид, что ничего не происходит. В то же время, он будет и дальше держаться за оккупированные территории, с которых в конце концов под давлением ВСУ все равно придется бежать оккупантам.

"Все с этой российской властью понятно. Они не будут воевать в Белгороде и поэтому там открывается хорошее направление возможностей. Рано или поздно Путин скажет, что пора заканчивать с добровольцами, прикажет ввести войска и провести зачистку. И тогда на территории России начнется война в полное рост", – считает Пьяных.

Ранее в РФ признали, что не контролируют "Новую Таволжанку" на Белгородщине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.