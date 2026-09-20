- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 5 мин
Охота без границ: Россия заказывает убийства в США — о чем идет речь в документах ФБР
РФ могла перейти на одну из важнейших «красных линий» шпионской войны и начать заказывать убийства в США. Американские документы раскрыли детали предполагаемой операции российских спецслужб.
Изгнанные из страны российские оппозиционеры и опубликованные обвинительные приговоры свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, отвергла древнее табу и начала заказывать убийства в США. Соответствующие документы были опубликованы в Министерстве юстиции США.
Об этом пишет The Guardian.
Россия, вероятно, начала заказывать убийства в США
На этой неделе россиянин Роман Доброхотов без особой боязни согласился на публичное участие в конференции в Вашингтоне — хотя в Европе он вряд ли бы решился на такую откровенность. В прошлом году во время громкого судебного процесса в Лондоне имя Доброхотова звучало среди вероятных жертв шпионской сети РФ, которая имела вполне конкретные намерения ликвидации.
«Возможно, сжечь его живьем прямо на улице, обрызгать какой-то сверхсильной кислотой, веществом VX, как это делают северокорейцы, или рицином», — писал в рабочих чатах исполнитель, нанятый российскими спецслужбами для расправы в Великобритании.
Американскую землю традиционно считали безопасным убежищем для всех, кто решался выступать против Кремля. Агентам РФ могло сойти с рук использование ядовитых зонтов против перебежчиков на лондонском мосту Ватерлоо — как это произошло с болгарским диссидентом Георгием Марковым в 1978 году — но рискнуть на такое убийство в США казалось немыслимым.
В так называемых «московских правилах» — неписаном кодексе поведения для западных и советских разведчиков могло не фигурировать такое правило, но существовало определенное «джентльменское соглашение»: не устраивать убийств на чужой территории.
С чувством спокойствия оппозиционеры собирались в Вашингтоне на форум «Вашингтонский диалог», который проходил в небоскребе Национального фонда в поддержку демократии, недалеко от Белого дома. Но правила игры изменились.
Конференцию затмило заявление Министерства юстиции США. Ведомство рассекретило заочные обвинения против пяти человек, связанных с российскими спецслужбами, которые готовили нападения и убийства по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Россияне в США начали понимать, что безопасных мест больше нет.
В частности, в Министерстве юстиции США сообщили, что Россия разрабатывала план по вербовке американских резидентов для ликвидации известного российского диссидента в Вашингтоне.
В состав разоблаченной агентурной сети входили действующий офицер ФСБ — 27-летний Кирилл Храмеев и его отец — 63-летний бывший полковник ФСБ Юрий Храмеев, а также двое 35-летних кубинцев — Оэмис Ромагоса Дуррути и Яйдель Дельгадо Суарес, и 22-летний венесуэлец Анхель Эдуардо Кастро.
Оперативники ФБР перехватили переписку на испанском языке, зашифрованную примитивным шпионским кодом. В ней говорилось о заказе «чрезвычайно серьезного дела» — за 40 000 долларов предлагали выследить и ликвидировать в Вашингтоне человека, которого россияне стремились «стереть с лица земли».
В материалах дела говорится, что процесс убийства россияне называли «строительством», и для этого хотели сначала привлекать киллеров из Мексики. Поскольку они задержались, россияне срочно начали искать других исполнителей. Официально имя потенциальной жертвы не разглашают, но в кулуарах чаще всего упоминают Владимира Кара-Мурзу, которого в 2024 году освободили из сибирской колонии и отправили в США в рамках большого обмена. В ответ на запрос журналистов The Guardian он отказался комментировать ситуацию.
Также в ведомстве привели хронику известнейших политических расправ российских спецслужб за границей. В нее вошли следующие расправы: убийство американского журналиста Пола Хлебникова, отравление радиоактивным полонием в Лондоне экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, покушение на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, расстрел Зелимхана Хангошвили в берлинском парке, смерть Алексея Навального.
«В последнее время европейские страны все чаще обвиняют Россию в диверсиях и внесудебных расправах. К примеру, в сентябре 2026 года немецкое расследование связало военную разведку ГРУ с атакой беспилотников на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии», — говорится в официальном документе США.
Но никакого подобного инцидента на территории США в судебных бумагах раньше не фигурировало.
Почему россияне начали убивать в США
Бывший высокопоставленный чиновник американской разведки, а ныне директор Международного музея шпионажа в Вашингтоне, Крис Коста, говорит, что ранее РФ и США имели неписаный кодекс правил со времен холодной войны, в котором был запрет убивать на чужой территории.
«США и СССР вели жестокий шпионаж друг против друга, но существовали четкие границы — особенно относительно физического устранения сотрудников разведки противника или их семей… Если эти обвинения подтвердятся, то организация слежки и убийства на американской земле — это переход совершенно другой красной линии, не имеющей ничего общего с обычным шпионажем».
По мнению бывшего заместителя директора оперативного управления ЦРУ, Джека Девайна, россияне могли нарушить неписаные правила потому, что Кремль банально потерял чувство реальности и перестал учитывать последствия. И это, по его словам, роковая ошибка.
«Россияне сегодня почти не учитывают международную политическую критику и мало озабочены последствиями, включая санкции. Путин видит себя как могущественного лидера старой закалки, о которой он так любит вспоминать в своих речах. Я убежден, что это ошибочный расчет и он недооценивает долгосрочные последствия этой изоляции — как внутри страны, так и на внешней арене».
Минюст США начал раскрывать факты слежки и подготовки убийств российскими спецслужбами. Европейские дипломаты в Вашингтоне также уверены, что решение ФБР опубликовать эти материалы свидетельствует об изменении подходов Белого дома. По их словам, это событие огромного масштаба.
Между тем, российские эмигранты начинают больше беспокоиться о себе, ведь осознают, что даже в США они больше не находятся в безопасности.
США усиливают давление на РФ
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп подписал двухпартийный закон Линдси Грэма в отношении так называемых «адских» санкций против РФ и Ирана.
Документ расширяет санкции, тарифы и другие запреты в отношении России, а также продлевает ограничения против Ирана, таргетируя финансовые структуры, оборонный и энергетический секторы РФ, в частности ее «теневой флот».
Ключевым положением закона является возможность введения в течение 30 дней пошлин до 100% на товары из стран, которые больше всего покупают российскую нефть или газ или помогают Москве обходить ограничения — в частности, против Китая и Индии.
В то же время, документ предусматривает возможность исключений из соображений национальной безопасности США. Целью закона является сокращение доходов РФ для финансирования войны.