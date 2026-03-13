Охота на лидеров Ирана: США дают до 10 млн долларов за информацию

Моджтаба Хаменеи / © Clash Report в сети Х

Соединенные Штаты готовы заплатить вознаграждение в сумме до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых чиновниках иранского режима, управляющих террористической деятельностью в мире. Среди разыскиваемых новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи .

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте американской правительственной программы Rewards for Justice.

Борьба с терроризмом КСИР

В американском правительстве отмечают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) играет центральную роль в использовании Ираном терроризма как ключевого инструмента государственной политики. Эта организация не только совершает нападения по всему миру, но и создает, финансирует и направляет другие террористические группировки.

С 2019 года Госдепартамент США признал КСИР иностранной террористической организацией. Все активы Корпуса под юрисдикцией США заблокированы, а каждая материальная поддержка этой структуры считается преступлением.

Список разыскиваемых лидеров режима

Согласно опубликованным данным, американское правительство разыскивает информацию о следующих ключевых лидерах режима:

Моджтаба Хаменеи – новый верховный лидер Ирана, преемник и сын ликвидированного аятоллы Али Хаменеи. Али Асгар Хеджази – заместитель руководителя аппарата Офиса верховного лидера. Секретарь Совета обороны (имя не указано). Советник верховного лидера (имя не указано). Генерал-майор Яхья Рахим Сафави – военный советник Офиса верховного лидера. Руководитель военного офиса SLO (имя не указано). Али Лариджани – советник Офиса верховного лидера и секретарь Высшего совета национальной безопасности. Бригадный генерал Эскандар Момени – министр внутренних дел. Эсмаил Хатиб – министр разведки и безопасности. Командующий КСИР (имя не указано).

Напомним, источники Пентагона сообщают, что Моджтаба Хаменеи ранен и находится в коме после авиаудара. В то же время власти в Иране оказались в состоянии полного беспорядка.