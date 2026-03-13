- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
Охота на лидеров Ирана: США дают до 10 млн долларов за информацию
Соединенные Штаты Америки готовы выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за ценную информацию о ключевых лидерах иранского режима, включая нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи.
Соединенные Штаты готовы заплатить вознаграждение в сумме до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых чиновниках иранского режима, управляющих террористической деятельностью в мире. Среди разыскиваемых новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи .
Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте американской правительственной программы Rewards for Justice.
Борьба с терроризмом КСИР
В американском правительстве отмечают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) играет центральную роль в использовании Ираном терроризма как ключевого инструмента государственной политики. Эта организация не только совершает нападения по всему миру, но и создает, финансирует и направляет другие террористические группировки.
С 2019 года Госдепартамент США признал КСИР иностранной террористической организацией. Все активы Корпуса под юрисдикцией США заблокированы, а каждая материальная поддержка этой структуры считается преступлением.
Список разыскиваемых лидеров режима
Согласно опубликованным данным, американское правительство разыскивает информацию о следующих ключевых лидерах режима:
Моджтаба Хаменеи – новый верховный лидер Ирана, преемник и сын ликвидированного аятоллы Али Хаменеи.
Али Асгар Хеджази – заместитель руководителя аппарата Офиса верховного лидера.
Секретарь Совета обороны (имя не указано).
Советник верховного лидера (имя не указано).
Генерал-майор Яхья Рахим Сафави – военный советник Офиса верховного лидера.
Руководитель военного офиса SLO (имя не указано).
Али Лариджани – советник Офиса верховного лидера и секретарь Высшего совета национальной безопасности.
Бригадный генерал Эскандар Момени – министр внутренних дел.
Эсмаил Хатиб – министр разведки и безопасности.
Командующий КСИР (имя не указано).
Напомним, источники Пентагона сообщают, что Моджтаба Хаменеи ранен и находится в коме после авиаудара. В то же время власти в Иране оказались в состоянии полного беспорядка.