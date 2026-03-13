ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Охота на лидеров Ирана: США дают до 10 млн долларов за информацию

Соединенные Штаты Америки готовы выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за ценную информацию о ключевых лидерах иранского режима, включая нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи / © Clash Report в сети Х

Соединенные Штаты готовы заплатить вознаграждение в сумме до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых чиновниках иранского режима, управляющих террористической деятельностью в мире. Среди разыскиваемых новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи .

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте американской правительственной программы Rewards for Justice.

Борьба с терроризмом КСИР

В американском правительстве отмечают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) играет центральную роль в использовании Ираном терроризма как ключевого инструмента государственной политики. Эта организация не только совершает нападения по всему миру, но и создает, финансирует и направляет другие террористические группировки.

С 2019 года Госдепартамент США признал КСИР иностранной террористической организацией. Все активы Корпуса под юрисдикцией США заблокированы, а каждая материальная поддержка этой структуры считается преступлением.

Список разыскиваемых лидеров режима

Согласно опубликованным данным, американское правительство разыскивает информацию о следующих ключевых лидерах режима:

  1. Моджтаба Хаменеи – новый верховный лидер Ирана, преемник и сын ликвидированного аятоллы Али Хаменеи.

  2. Али Асгар Хеджази – заместитель руководителя аппарата Офиса верховного лидера.

  3. Секретарь Совета обороны (имя не указано).

  4. Советник верховного лидера (имя не указано).

  5. Генерал-майор Яхья Рахим Сафави – военный советник Офиса верховного лидера.

  6. Руководитель военного офиса SLO (имя не указано).

  7. Али Лариджани – советник Офиса верховного лидера и секретарь Высшего совета национальной безопасности.

  8. Бригадный генерал Эскандар Момени – министр внутренних дел.

  9. Эсмаил Хатиб – министр разведки и безопасности.

  10. Командующий КСИР (имя не указано).

Напомним, источники Пентагона сообщают, что Моджтаба Хаменеи ранен и находится в коме после авиаудара. В то же время власти в Иране оказались в состоянии полного беспорядка.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie