Эксперты предполагают, что он мог приземлиться в лесу недалеко от Осло.
Охота на метеорит. В Норвегии ищут космическое тело, упавшее там в эти выходные.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Момент засняли камеры наблюдения. Небо по меньшей мере на 5 секунд озарил гигантский огненный шар. Метеорит сильно напугал местных — очевидцы сообщали о громких звуках похожих на взрыв. А некоторые даже успели позвонить в полицию.
Эксперты предполагают — космическое тело довольно большое и может весить около 10 килограммов. Считают, что метеорит мог приземлиться в лесу неподалеку Осло. Охотники за метеоритами уже отправились на его поиски.
Напомним, ранее сообщалось, что в поле в Глостершире (Великобритания) был найден древний метеорит, который может помочь понять историю зарождения жизни. Его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.