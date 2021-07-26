Охота на метеорит: в Норвегии ищут космическое тело, упавшее там в эти выходные

Охота на метеорит: в Норвегии ищут космическое тело, упавшее там в эти выходные

Эксперты предполагают, что он мог приземлиться в лесу недалеко от Осло.

Охота на метеорит. В Норвегии ищут космическое тело, упавшее там в эти выходные.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Момент засняли камеры наблюдения. Небо по меньшей мере на 5 секунд озарил гигантский огненный шар. Метеорит сильно напугал местных — очевидцы сообщали о громких звуках похожих на взрыв. А некоторые даже успели позвонить в полицию.

Эксперты предполагают — космическое тело довольно большое и может весить около 10 килограммов. Считают, что метеорит мог приземлиться в лесу неподалеку Осло. Охотники за метеоритами уже отправились на его поиски.

Напомним, ранее сообщалось, что в поле в Глостершире (Великобритания) был найден древний метеорит, который может помочь понять историю зарождения жизни. Его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.

Новости мира: в Норвегии ищут космическое тело, упавшее там в эти выходные

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