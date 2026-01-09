"Охота" на нефть: США захватили пятый танкер, входивший в теневый флот РФ

Нефтяной танкер. / © из соцсетей

Вашингтон усиливает давление на Каракас, реализуя план полной изоляции нефтяных доходов Венесуэлы. Американские военные перехватили очередное судно, пытавшееся прорвать «карантинную зону» в Карибском бассейне.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Пятый трофей в море

По данным американских чиновников, рано утром в пятницу, 9 января, подразделения Береговой охраны США высадились на борт нефтяного танкера Olina. Это уже пятое судно, попавшее под контроль американцев в рамках кампании по отслеживанию и блокированию венесуэльского экспорта.

Целью сделки является полное перекрытие финансовых потоков, которые могут поддерживать остатки режима или коррупционные схемы после задержания Николаса Мадуро.

Российский след и «теневой флот»

Задержанное судно имеет богатую историю уклонения от санкций. Как отмечает WSJ, ранее танкер назывался Minerva M и находился под санкциями США за свою роль в транспортировке российской нефти.

Этот шаг может дополнительно обострить напряженность между Вашингтоном и Москвой, особенно после недавнего инцидента с захватом другого судна, сопровождавшего российский военный корабль.

Как уточнили источники Reuters, перехват произошел вблизи острова Тринидад.

Танкер пытался замаскироваться, используя фальшивое знамя Восточного Тимора.

«Трекер AIS (местонахождение) судна в последний раз был активен 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы», — сообщили в британской компании по управлению морскими рисками Vanguard.

Неудачный рейс

По данным инсайдеров отрасли, Olina вышла из Венесуэлы на прошлой неделе, полностью загружена нефтью, в составе небольшой флотилии. Это произошло уже после ареста Мадуро 3 января. Однако из-за установленной США блокады судно не смогло доставить груз и было вынуждено вернуться в регион, где его и перехватили.

Напомним, ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США планируют конфисковать и продать до 50 млн баррелей венесуэльской нефти , а средства направить на стабилизацию страны. Чтобы преодолеть последствия кризиса, администрация США применяет «трехэтапный процесс», предусматривающий стабилизацию, восстановление и примирение.