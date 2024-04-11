Охота на привидений обернулась трагедией: полиция расследует смерть в заброшенной церкви

Во Франции стал очень популярен челлендж по охоте на привидений, в котором участвуют пользователи социальных сетей. Это странное увлечение может быть причиной смерти молодой женщины.

В полуразрушенном здании заброшенной церкви на севере Италии обнаружили тело молодой женщины. Полиция города Ла-Саль установила, что жертва была 22-летней гражданкой Франции, которая перед поездкой в Италию сообщила родным, что будет искать дом с привидениями.

Об этом пишет CNN.

По одной из версий следствия, женщина принимала участие в странном соревновании по охоте на призраков, которое проходит в TikTok и имеет много поклонников во Франции. По другим версиям, смерть женщины наступила в результате "убийства по согласию", жертвоприношения или неудачной попытки снять вирусный контент для соцсети.

Полиция отыскала свидетелей, видевших француженку незадолго до убийства в компании ее приятеля. Оба они были одеты как вампиры, а женщина выглядела очень изможденной и была похожа на зомби. Свидетельница описала мужчину, который может быть причастен к смерти гражданки Франции, но полиция до сих пор не смогла его разыскать.

Судебно-медицинский эксперт Роберто Тести рассказал журналистам, что женщина умерла насильственной смертью, но на ее теле не нашли следов борьбы. На ее теле были обнаружены многочисленные порезы, сделанные туристическим ножом. В результате этих ранений женщина буквально истекла кровью. Уже после смерти кто-то трижды выстрелил в тело – дважды в шею и один раз в живот.

Тело погибшей женщины случайно обнаружил местный житель. Возле жертвы не нашли ни документов, ни мобильного телефона, но рядом лежал сверток с едой, купленной в местном магазине.

Полиция сообщила, что в этом районе недавно пропали еще два человека. По мнению следователей, между этими тремя случаями может быть связь.

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