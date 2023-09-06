Охота на убийцу: из тюрьмы в США скрылся пожизненно осужденный опасный преступник

В Пенсильвании продолжаются поиски Данело Кавальканте — приговоренного к пожизненному заключению убийцы, сбежавшего с места отбывания наказания округа Честер утром 31 августа.

Об этом информирует CNN.

Поиски, в результате которых общины юго-восточной Пенсильвании находятся в состоянии повышенной готовности, сместились после того, как убийца-беглец был замечен к югу от начального района поисков, сообщила 5 сентября полиция штата.

Власти начали с прочесывания лесистой местности в городке Покопсон и округе Честер в пределах 3 км от тюрьмы – сельской местности примерно в 48 км к западу от Филадельфии.

Правоохранители расширили периметр поисков после того, как 4 сентября вечером камера наблюдения зафиксировала Кавальканте в популярном ботаническом саду, находящемся почти в 5 км от исправительного учреждения.

Кавальканте был зафиксирован камерой наблюдения 4 сентября в Лонгвуде Гарденсе в 20:21. Он шел на север и был замечен снова в 21:33, на этот раз возвращаясь к югу.

Хотя внешний вид Кавальканте не изменился, Бивенс сказал, что он достал некоторые вещи, включая рюкзак, сумку типа дафл-слинг и толстовку с капюшоном. Кавальканте описан как мужчина ростом 152 см, весом 55 кг, со светлой кожей, лохматыми черными волосами и карими глазами.

34-летний Кавальканте был признан виновным в убийстве первой ступени 16 августа своей бывшей девушки, 33-летней Деборы Брандао, в 2021 году. Его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

По словам Бивенса, было пять достоверных свидетельств о том, что Кавальканте находился в радиусе предварительных поисков.

5 сентября был закрыт школьный округ Кеннетт и округ Юнионвилл-Чеддс-Форд.

Школьный округ Юнионвилль-Чеддс-Форд направил родителям сообщения о том, что пять из шести школ будут открыты 6 сентября, но позже обновили информацию на своем веб-сайте: “Мы осознаем, что обстоятельства изменились с момента нашего последнего сообщения. Мы пересмотрим условия утром и предоставим обновленную информацию в 5:00 утра”.

5 сентября утром полиция обратилась к жителям в радиусе 5 км от места, где был замечен Кавальканте, через службу спасения 911. Власти посоветовали жителям держать двери и автомобили закрытыми, предупреждая, что Кавальканте чрезвычайно опасен.

Бивенс сказал, что если бы его собственный дом находился рядом с зоной поиска, "даже находясь дома, я бы захлопнул дверь".

Хотя новая зона поиска более открыта, чем лесистая местность, на которой раньше сосредотачивалась полиция, Бивенс сказал, что Кавальканте может скрыться во многих местах.

"Вы имеете дело с человеком, который находится в отчаянии и не хочет быть пойманным", — сказал Бивенс.

Наблюдение после побега

Райан Драммонд из города Покопсон рассказал филиалу CNN WPVI, что он считает, что видел Кавальканте в своем доме. Драммонд сказал, что он поднялся, чтобы проверить, когда услышал шум снизу около 23:45 1 сентября.

“Я решил включить и выключить свет три-четыре-пять раз, сделать паузу, а затем он три-четыре раза щелкнул выключателем снизу, и это был момент, когда я подумал: “Боже мой, этот парень там внизу”, — – сказал Драммонд.

По словам Драммонда, он увидел, как Кавальканте вышел из его дома, прихватив с собой еду. По словам мужчины, маршалы США вернулись в дом 3 сентября, обыскивая лес рядом с его участком.

Кавальканте снова был замечен на камере наблюдения чуть позже полуночи 3 сентября примерно в 3 км от тюрьмы, сообщила окружная прокуратура округа Честер утром 2 сентября в Facebook, а полиция получила сообщение о попытке ограбления 3 сентября в соседнем городке Покопсон, говорится в сообщении Facebook. .

Бивенс сообщил во время пресс-конференции 4 сентября, что Кавальканте также видел в этом районе военнослужащий штата.

Владелица парикмахерской Эйми Янг-Уилсон заявила, что у нее все идет как обычно. Когда автомобили проезжали мимо ее салона на оживленной магистрали в графстве Честер, никто бы и не узнал, что всего за несколько часов до этого в популярном ботаническом саду был замечен беглый заключенный.

Янг-Уилсон сказала, что она не боится, но не теряет бдительности. Она не видела ничего необычного, хотя ее салон Fa Shears закрыт по воскресеньям и понедельникам, поэтому вторник был ее первым днем возвращения.

"Все просто волнуются, потому что он здесь, он опасен, а в этом районе живет много пожилых людей", — сказала она. – Но мы не можем остановиться. Мы не можем перестать жить своей жизнью”.

Полиция обыскивает автомобили

Дженнифер Бриггс и ее семья живут в городке Покопсон, примерно в 3 км от тюрьмы округа Честер.

У Бриггса есть двое детей, старшая только на прошлой неделе пошла в начальную школу Покопсона. В 5 утра семья получила уведомление от школьного округа о том, что 5 сентября занятия будут виртуальными.

"Это немного тревожно", — сказала Бриггс в интервью CNN.

По словам Бриггс, лесистая местность, где власти проводили обыски, находится по соседству с домом семьи, отметив, что через лес проходит много пешеходных троп, в том числе одна, огибающая тюрьму.

"Над тюрьмой часто летают вертолеты, что немного нервничает, ведь у нас маленькие дети", — сказала Бриггс. По ее словам, она держит детей дома, а ночью они спят в ее спальне, захлопнув дверь на ключ.

После того, как некоторые дома в окрестностях были разграблены, полиция находилась в районе около двух дней, обыскивая автомобили. “Они установили командный пункт на въезде в наш район. Есть только один вход и один выход”, — сказала Бриггс.

По словам Бриггс, полиция обыскала ее машину 2 сентября днем.

“Каждый раз, когда вы уезжали, они обыскивали вашу машину, чтобы убедиться, что его там нет, – сказала она. Со мной в машине были мои дети, так что это был, пожалуй, самый тревожный момент”.

Нэнси Санчес, менеджер GuGu Asian Table, ресторана на соседней площади Кеннет Сквер, говорит, что сотрудники также принимают дополнительные меры предосторожности.

“Мы позволяем нашим молодым работникам и женщинам парковаться поближе к зданию, а не в глубине парковки, чтобы камера наблюдения могла их видеть. У нас есть освещение, потому они не боятся”, — сказала Санчес в интервью CNN.

Санчес добавила, что задняя дверь в подвал, которую они обычно держат открытой для доставки, сейчас закрыта.

Бриггс рассказала, что ее семья недавно переехала из Атланты в район Покопсон Тауншип, частично потому, что слышала, насколько безопасен этот район.

Сотни вовлеченных в поиски

Сотни стражей порядка, в том числе маршалы США, местные, государственные и другие ведомства были задействованы для помощи в поисках. Дополнительные федеральные ведомства, включая ФБР и Таможенный пограничный патруль США, направили свои ресурсы в район округа Честер, сообщил 5 сентября прокурор округа.

Используя вертолет и патрульные машины, полиция даже попыталась передать сообщение на португальском языке от матери Кавальканте, которая призвала его сдаться, заявил во время пресс-конференции 4 сентября Роберт Кларк, заместитель маршала США в Восточном округе Пенсильвании.

По словам Кларка, Кавальканте также разыскивается по делу об убийстве в Бразилии в 2017 году, из-за которого он скрылся из страны. Власти ранее заявляли, что выясняют, помогали ли Кавальканте сбежать изнутри.

Напомним, в США благодаря куску пиццы задержали серийного убийцу.

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