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"Охота на ведьм": МИД Украины отреагировало на задержание украинца в Венгрии
Спикер МИД заявил, что венгерские власти устраивают показательную «охоту на ведьм» из-за нехватки реальных доказательств.
В Министерстве иностранных дел Украины после того, как стало известно о задержании в Будапеште украинского экс-дипломата, посоветовали властям Венгрии прекратить «антиукраинскую истерию».
Соответствующее сообщение опубликовал представитель в социальной сети X.
«О задержании гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются улики, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии», — написал Тихий.
Напомним, накануне стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии в Закарпатье. Агенты собирали информацию об обороне региона и настроениях населения относительно возможного вторжения венгерской армии.