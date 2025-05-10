"Охота на ведьм": МИД Украины отреагировало на задержание украинца в Венгрии

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © Укринформ

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В Министерстве иностранных дел Украины после того, как стало известно о задержании в Будапеште украинского экс-дипломата, посоветовали властям Венгрии прекратить «антиукраинскую истерию».

Соответствующее сообщение опубликовал представитель в социальной сети X.

«О задержании гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются улики, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии», — написал Тихий.

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Напомним, накануне стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии в Закарпатье. Агенты собирали информацию об обороне региона и настроениях населения относительно возможного вторжения венгерской армии.