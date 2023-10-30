"Охота за евреями" в Дагестане: почему Путин "пропустил" это событие и к чему это может привести

События в Дагестане 29 октября повергли в шок весь мир. Разъяренная толпа россиян фактически объявила "охоту" на евреев. И это в 21 веке.

Что случилось на самом деле в Дагестане, как Путин упустил это событие и к чему оно может привести рассказываем в эксклюзиве TSN.UA.

Путин теряет контроль над страной

Многие годы в Кремле постоянно заявляли о великой России, где все народы живут в мире и процветают. Но схожие годы ненависти к другим народам, ставшим основой московской внешней политики, стали им боком. Буквально хищническая ненависть пропагандистов к Украине и ее народу, пускание яда в сторону Казахстана, неописуемая ненависть ко всему западному. И вот что у рашистов есть сейчас.

Сотни молодых людей будто взбалмошны, переполнены свирепой ненавистью к иноверцам, штурмуют аэропорт, чтобы провести "национальную чистку".

Президент РФ Владимир Путин мог послать с визитом в Дагестан своего двойника / Фото: Associated Press

У Путина же не нашли слов, поэтому перебросили всю ответственность на местных руководителей. Когда ситуация еще только обострялась, к протестующим вышли министр нацполитики и глава министерства молодежи.



Убедить молодых людей остановиться им не удалось, как и правоохранителям сдержать толпу перед аэропортом. Протестующие буквально проломили стеклянную дверь терминала и ворвались внутрь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Страшные события в Дагестане! В России устроили "охоту" на евреев: что случилось на самом деле?



Там люди не задержались, потому что их цель уже прибыла в аэропорт. В 19:18 по местному времени в Махачкале должен был сесть самолет из Тель-Авива. Свалив забор вокруг, десятки митингующих выбежали на взлетную полосу. Пассажирам других самолетов запретили выходить за борт, чтобы не попасть под раздачу.

Один из мужчин, прилетевший из Израиля, рассказал, как ему удалось "не попасть под раздачу".

"В России устроили охоту на евреев " — это не вымысел или вброс, а заголовки передовых мировых СМИ. Может, наконец, там все поймут, каково оно настоящее лицо “русского мира”, — рассказывает он.

"Россия — тюрьма народов"

Оказывается, получить на орехи можно только за то, что ты гражданин другой страны. И свой "русский мир" Путин пытается привлечь в Украину. В своем обращении к народу о ситуации на Северном Кавказе высказался Зеленский.

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"Ужасные видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива", — прокомментировал события президент. Это не редкий случай в Махачкале, а скорее часть распространенной в России культуры ненависти к другим нациям, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властью. За последний год министр иностранных дел России сделал ряд антисемитских высказываний. Президент России также использовал антисемитские оскорбления", — отметил Зеленский.

В США отреагировали российские пропагандисты

Пропагандисты же свирепствуют. Они буквально ошарашены, потому что их методичка в мгновение ока накрылась медным тазом. Скабеева вообще растерялась и проигнорировала события в Дагестане.

Рупор Кремля Соловьев поначалу вообще не отважился комментировать что-то сам. Зато перепочивал посты своих коллег. Один из них – с призывом мобилизовать протестующих.

Антиизраильские волнения в российском Дагестане

Интересно, что нарратив о причастности Украины к погромам в Махачкале стал неким мейнстримом на болотах. К нему даже присоединилась так называемая оппозиционерка Собчак. Россияне обвиняют в подстрекательстве митингующих оппозиционный телеграмм-канал "Утро Дагестана". Кстати, этот канал в 22-м году призвал дагестанцев протестовать против мобилизации.

"Россияне ищут виновных"

Как убеждают россияне, канал якобы принадлежит бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву – единственному, кто в 2014 году проголосовал против оккупации Крыма Россией и стал врагом №1. Автор канала и сам Пономарев опровергли эту связь. В то же время сообщалось о массовых сбоях работы телеграмм на Юге России и на Кавказе.

В Институте изучения войны предполагают, что ситуацией могут воспользоваться ФСБ. А именно – главный чекист Бортников и глава следственного комитета РФ Бастрыкин. Им очень нужно исправить свою недоработку и порадовать царя. Наверное поэтому ФСБ так активно и ищет "козла отпущения" извне. Российские же военкоры опасаются, что митинги в Дагестане могут перерасти в антироссийские, а погромы пронесутся и по Москве.

Антиизраильские волнения в российском Дагестане / Фото: Associated Press

На самом деле охотятся на израильтян не только в Махачкале, но и по всему Дагестану. 28 октября толпа собралась под гостиницей "Фламинго" в городе Хасавюрт, после того как в Сети появилась информация, что в нем поселили "беженцев из Израиля". Но ошеломляет и тот факт, что силовики позволили митингующим проверить гостиницу.

Напомним, в воскресенье вечером, 29 октября, до 1,5 тыс. разъяренных местных дагестанцев, некоторые были с флагами Палестины, захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля. Протестующие ворвались в таможенно-пограничную зону аэродрома и даже выбежали на взлетно-посадочную полосу.

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